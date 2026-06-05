Google Pixel 11 : les nouvelles couleurs se précisent

À retenir Les coloris du Google Pixel 11 se précisent avec des fonds d'écran fuités.

se précisent avec des fonds d'écran fuités. La gamme propose des teintes plus sobres que celle du Pixel 10.

que celle du Pixel 10. Le modèle Pro inclura un orange, répondant à une tendance du marché.

C'est en deux vagues distinctes que les informations sur les couleurs du Pixel 11 ont filtré. La première remonte à avril 2026, lorsque la bêta d'Android 17 QPR1 a involontairement exposé des fonds d'écran associés au Pixel 11 Pro Fold. La seconde, plus complète, est arrivée en ce début du mois de juin 2026 via un fichier ZIP partagé sur Telegram par le leaker Mystic Leaks, reconnu pour la fiabilité de ses précédentes révélations. Ce fichier contenait l'ensemble des fonds d'écran présumés de toute la gamme Pixel 11 — standard, Pro, Pro XL et Pro Fold — que Google coordonne traditionnellement avec les coloris de ses appareils.

Selon le site Tech Advisor, cette dernière fuite suggère un changement stratégique global dans l'approche chromatique de la marque car Google délaisserait les teintes vives au profit de couleurs plus retenues, plus profondes, pour un style résolument premium. Le « Lemongrass » vif du Pixel 10 semblerait ainsi appartenir au passé.

Google Pixel 11

Pixel 11 standard : quatre teintes accessibles et variées

Pour le modèle d'entrée de gamme de la série, les fonds d'écran fuités évoquent quatre coloris : noir, vert, rose/rouge et violet. Ces teintes sont représentées sous forme de vues aériennes de paysages côtiers aux tons assouplis, fidèles à la tradition visuelle de Google. Par rapport au Pixel 10, qui proposait des couleurs relativement affirmées, la nouvelle direction semble privilégier des nuances plus douces, sans pour autant tomber dans la neutralité absolue.

Cette diversité de couleurs place le Pixel 11 standard en bonne concurrence face aux offres de Samsung et Apple, qui proposent eux aussi plusieurs teintes sur leurs modèles d'entrée de gamme haut de gamme.

Pixel 11 Pro et Pro XL : une orange pour surprendre

Les modèles Pro et Pro XL partageraient une palette distincte, articulée autour de quatre teintes : beige/marron, bleu/argent, vert foncé et noir. Élément notable mis en avant par le site NotebookCheck : le rouge présent sur le modèle standard serait remplacé par un orange sur les versions Pro — une couleur que la publication interprète comme la réponse de Google à la teinte orange introduite par Apple sur l'iPhone 17 Pro et que l’on trouve aussi sur le Honor 600.

Les verts des modèles Pro seraient globalement plus sombres que ceux du Pixel 11 standard, renforçant l'impression de sobriété et de maturité qui semble caractériser l'identité visuelle de cette nouvelle génération.

Pixel 11 Pro Fold : deux couleurs, dont un vert profond baptisé « Pine »

Pour le smartphone pliant haut de gamme, la fuite de la bêta Android 17 QPR1 d'avril 2026 avait révélé deux noms de code : « Pine » et « Midnight ». Le premier correspond à des tons verts, décrits par le site Tech Advisor comme probablement plus profonds que le Jade du Pixel 10 Pro Fold. Le second, « Midnight », évoque un noir ou gris profond, comme les coloris sombres régulièrement proposés par Google sur ses pliables.



