Google Pixlel 10 : quel smartphone Google se procurer avec les baisses de prix dues à son arrivée ?

Le Pixel 9 conserve la maîtrise de Google dans la photographie, mais sa véritable révolution réside dans l’intégration poussée de l’IA, avec des fonctionnalités inédites conçues pour assister l’utilisateur dans ses tâches quotidiennes, transformant un simple terminal en un allié intelligent.

Google Pixel 9 : un haut de gamme à saisir avant disparition

En une seule année, la série Pixel 9 a su convaincre critiques et utilisateurs, culminant avec sa version Pro sacrée meilleur smartphone de l'année lors des prestigieux GLOMO Awards 2025 de Barcelone. Une reconnaissance qui souligne la maturité et la puissance de ce modèle.

Le Pixel 9 intègre les derniers raffinements de l’IA maison Google Gemini, dont :

Gemini Live : assistant vocal intelligent capable de vous guider dans l’organisation complexe de vos vacances, la préparation minutieuse d’un entretien d’embauche ou encore le résumé synthétique de vos courriels.

assistant vocal intelligent capable de vous guider dans l’organisation complexe de vos vacances, la préparation minutieuse d’un entretien d’embauche ou encore le résumé synthétique de vos courriels. Entourer pour chercher / Google Lens : une simple capture ou sélection d’un objet lance une recherche approfondie, un prolongement du savoir dans la paume de votre main.

une simple capture ou sélection d’un objet lance une recherche approfondie, un prolongement du savoir dans la paume de votre main. Montage photo avancé : fusion de clichés, extension des bordures, suppression ou déplacement ciblé d’éléments pour des compositions dignes d’un maître artificier visuel.

Ces innovations valorisent davantage un module photo déjà exceptionnel, idéal pour les adeptes de la capture instantanée et de la précision technique.

Le Pixel 9 embarque un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx et une caméra frontale de 10,5 Mpx.

Un smartphone puissant, calibré pour la pérennité

Pour l’usager exigeant, notamment les gamers, la qualité de l’écran et la puissance du processeur sont des critères cruciaux. Le Pixel 9 satisfait pleinement ces exigences.

Son écran Actua OLED de 6,3 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assure une fluidité sans faille, qu’il s’agisse de navigation, de multimédia ou de gaming.

Sous le capot, le processeur Google Tensor G4 couplé à 12 Go de RAM offre une performance brute et stable, capable de gérer les applications et jeux les plus gourmands.

Qu’il s’agisse de photographie, de streaming vidéo ou d’autres usages intensifs, il s’agit d’un investissement technologique à considérer sans hésitation.

Appuyez sur le bouton ci-dessous pour identifier rapidement le smartphone qui correspond à vos besoins et budget.

Trouver le smartphone idéal

Où trouver le Pixel 9 au meilleur prix ?

À l’heure actuelle, la meilleure offre pour le Pixel 9 se trouve sur Amazon, où il est proposé à 589,98 €, une décote remarquable qui marque clairement l’impact de l’arrivée du Pixel 10.