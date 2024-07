Grand oublié des smartphones Samsung, il propose pourtant un écran Super Amoled à petit prix pour les soldes !

Le Galaxy A35 5G est ce que l’on peut appeler un milieu de gamme, il est même au milieu des milieux de gamme des Galaxy A de Samsung. Cela le laisse dans une position peu enviable, légèrement éclipsé par ses deux camarades, les Galaxy A15 (très grand succès de Samsung en ce moment, et le Galaxy A55.

Pour autant, le Galaxy A35 propose un peu le meilleur des deux mondes en étant bien moins cher que le A55 et plus performant que le Galaxy A15. Pour peu qu’une belle promotion vienne faire encore plus baisser son prix, et nous sommes devant un rapport qualité-prix vraiment très attractif qui vient aisément surclasser le Galaxy A15 !

Fiche technique du Samsung Galaxy A35 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Mémoire RAM : 6 Go ou 8 Go

6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Le Galaxy A35 est un smartphone 5G équipé d'un écran Super AMOLED avec une résolution de 1080 x 2340 (Full HD+). Cet écran est un atout majeur, car cette technologie, supérieure à l'AMOLED standard, est rare parmi les smartphones de milieu de gamme et équivaut à celle de certains modèles haut de gamme concurrents.

Samsung, réputé pour ses écrans de qualité exceptionnelle comme celui du S24 Ultra, assure ici encore une excellente performance visuelle. En ce qui concerne la batterie et la photographie, le Galaxy A35 offre également des prestations solides. Enfin, ce smartphone propose des performances remarquables pour son prix, ce qui en fait un excellent choix dans sa catégorie.

Retrouvez notre test du Galaxy A35 5G !

Une promo très intéressante pour les soldes sur Amazon

Cela tombe bien, car en ce moment sur Amazon, nous pouvons découvrir que le Galaxy A35, proposé en temps habituel à 399 € (349 € en ce moment pour les soldes sur le site de son constructeur) est disponible pour seulement 229 € sur Amazon !

Son prix le fait descendre bien en dessous du Galaxy A15, devenant ainsi un meilleur rapport qualité prix.