HMD Skyline : un smartphone réparable qui renoue avec l'esprit Nokia Lumia

Le HMD Skyline arbore un design carré qui n'est pas sans rappeler les célèbres Nokia Lumia, populaires au début des années 2010. Mais l’un des principaux arguments de la marque, c’est la réparabilité qui est au cœur de sa conception. En effet, HMD Global a collaboré avec iFixit, une entreprise spécialisée dans la réparation d'appareils électroniques, pour fournir des outils, des guides et des pièces détachées. Les utilisateurs pourront ainsi remplacer facilement la batterie, l'écran ou le port de charge à l’image du HMD Pulse Pro et Pulse, présentés en avril dernier.

Le capot arrière du smartphone peut être retiré en dévissant une simple vis, facilitant l'accès aux composants internes. Cette approche s'inscrit dans une démarche de durabilité et de lutte contre l'obsolescence programmée, répondant aux préoccupations environnementales croissantes des consommateurs.

Sinon, on peut compter sur un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ (1080x2400 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus, offrant une résistance accrue aux rayures et aux chutes.

Le smartphone est également certifié IP67, ce qui garantit une protection contre la poussière et l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Un bouton d'allumage intégrant un capteur d'empreintes digitales et un bouton personnalisable complètent l'ergonomie de l'appareil.

Des performances adaptées au milieu de gamme

Sous le capot, le HMD Skyline embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, une puce octa-core gravée en 4 nm offrant un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique. Cette puce est associée à 8 ou 12 Go de RAM, selon les versions, et à un espace de stockage allant de 128 à 256 Go. La batterie de 4600 mAh promet jusqu'à 48 heures d'autonomie en utilisation normale. Elle est compatible avec la charge rapide filaire 33W et la charge sans fil 15W (Qi2). Le Skyline propose également la recharge inversée à 5W, permettant de recharger d'autres appareils compatibles.

Un appareil photo polyvalent

Le HMD Skyline mise sur la photographie avec un module principal de 108 mégapixels, utilisant le capteur Samsung ISOCELL HM2. Ce capteur est accompagné d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d'un téléobjectif de 50 mégapixels, offrant ainsi une grande polyvalence photographique. À l'avant, un capteur de 50 mégapixels avec autofocus promet des selfies de qualité. Le smartphone est capable d'enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde, répondant ainsi aux besoins des créateurs de contenu amateur.

Un logiciel épuré avec une fonction innovante

Le HMD Skyline fonctionne sous Android 14, avec une interface utilisateur légère proche de l'expérience Android stock. HMD Global promet deux ans de mises à jour du système d'exploitation et trois ans de mises à jour de sécurité, une durée relativement courte comparée aux sept ans offerts par certains concurrents comme Google et Samsung.

Une fonctionnalité innovante, baptisée "mode Detox", sera bientôt intégrée au logiciel. Ce mode vise à réduire la pression des notifications et des sollicitations numériques, permettant aux utilisateurs de mieux gérer leur temps d'écran. Deux niveaux sont proposés : "soft", que l'utilisateur peut désactiver à tout moment, et "hard", plus restrictif.

Enfin, notez que le HMD Skyline est compatible 5G et prend en charge le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2 (avec la technologie LE Audio) et le NFC. Il est disponible pour un prix de 499 €.