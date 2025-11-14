Honor 500 series, la marque fait du teasing sur les réseaux sociaux

Par une image publiée sur le réseau social chinois weibo, qui ne montre malheureusement pas l’intégralité des smartphones, Honor confirme que les Honor 500 et 500 Pro, les deux modèles de cette série 500, adopteront un design unibody métallisé, avec un cadre central en métal et une silhouette particulièrement fine.

Parallèlement, cette fois de manière non officielle, plusieurs rendus révélés sur Weibo et d'autres réseaux sociaux montrent des arrières en couleur bleue, blanche et rose, accompagnés d’un module photo horizontal de forme « pilule », à la manière de l’iPhone Air et de certains modèles Pixel. Un détail notable : l’apparition d’un bouton latéral supplémentaire, présenté comme un déclencheur photo, une innovation dans la gamme Honor confirmé par l’image publiée par la marque.

L’écran serait une dalle OLED de 6,55 ou 6,6 pouces, affichant une définition 1,5K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, avec gradation PWM jusqu’à 4 320 Hz. Honor promet un affichage fluide et une grande finesse de détail, comparable à ceux des dernières générations de Galaxy ou iPhone, qui privilégient aussi les écrans haute résolution. Le capteur d’empreintes ultrasonique serait intégré sous la dalle, comme sur les modèles premium concurrents.

Côté processeur, le Honor 500 embarquerait une puce Snapdragon 8s Gen 4, tandis que la version Pro profite du Snapdragon 8 Elite, réputé pour ses hautes performances. Sur le volet logiciel, Honor annonce la présence de Magic OS 10, basé sur Android 16, garantissant une expérience fluide et optimisée pour le multitâche, à l’instar des autres flagships du moment.

Photographie et fonctionnalités avancées

Selon les informations les plus sérieuses, le Honor 500 disposerait d’un double module à l’arrière, composé d’un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique et d’un ultra-grand angle de 50 mégapixels. Le Honor 500 Pro irait encore plus loin avec l’ajout d’un téléobjectif périscope de 64 mégapixels, complétant les deux capteurs principaux pour offrir de plus grandes possibilités en zoom.

Pour la photographie frontale, les deux appareils seraient dotés d’un capteur de 50 mégapixels, gage de qualité pour les autoportraits et appels vidéo. On pourrait compter sur une compatibilité NFC, la présence d’un module infrarouge, de deux haut-parleurs pour un son stéréo et une certification IP68/IP69, assurant résistance à l’eau et à la poussière.

Honor n’a pas encore communiqué de manière officielle le prix en euros ni les configurations exactes, mais la série Honor 400 Pro 5G, pour mémoire, était proposée à 569 € dans sa version 512GB/12GB RAM, ce qui offre une première base de comparaison. D'après plusieurs rapports, le lancement officiel des Honor 500 et 500 Pro en Chine serait fixé au 24 novembre 2025.