Honor 500 : une nouvelle série de smartphones orientée photo attendue avant la fin 2025

La série Honor 500 perpétuera la tradition photographique de la marque avec un capteur principal de 200 mégapixels. Elle viendra succéder aux Honor 400.

Sylvain Pichot - publié le 28/08/2025 à 14h30
Honor 400

Toutefois, selon Digital Chat Station, leaker réputé sur Weibo, ce capteur sera différent de celui utilisé sur les générations précédentes. Cela suggère des améliorations techniques substantielles. Cette évolution s'accompagnerait d'un design repensé, notamment avec un module photo arrière plus fin que sur la série Honor 400, permettant d'obtenir un profil général plus élégant.

Les deux modèles prévus, Honor 500 et Honor 500 Pro, conserveront des écrans de 6,5 pouces, une diagonale qui s'est imposée comme un standard optimal entre compacité et surface d'affichage. Cette approche n’est pas vraiment en phase avec les tendances actuelles du marché où de nombreux constructeurs privilégient des écrans toujours plus grands. Honor semble privilégier l'équilibre entre performance et maniabilité, particulièrement important pour une série orientée photo où la stabilité de prise de vue est primordiale.

La série Honor 500 arrive dans un contexte où la photographie mobile connaît des évolutions techniques majeures. Les capteurs 200 mégapixels se démocratisent chez plusieurs constructeurs, obligeant les marques à se différencier par d'autres aspects : qualité du traitement d'image, fonctionnalités logicielles ou encore optimisation des algorithmes d'intelligence artificielle.

Honor 400

Nous verrons si les rumeurs disent vrai et si les smartphones améliorent significativement la qualité des photos, un argument qui reste encore différenciant. 

Un écosystème produit diversifié

On apprend également que Honor prépare simultanément le lancement de la série GT 2, qui viendra compléter l'offre avec des caractéristiques différenciées. Selon le fabricant, cette gamme GT 2 proposera des écrans de 6,83 pouces, des puces haute performance et des batteries de grande capacité, ciblant manifestement un public différent de celui de la série 500. Cette stratégie de segmentation permet à Honor de répondre à diverses attentes utilisateurs : performance gaming pour la série GT, polyvalence photographique pour la série 500.

La série GT 2 devrait suivre le schéma habituel avec un modèle standard GT 2 et une version Pro, offrant ainsi une gradation tarifaire adaptée aux différents budgets. Cette approche permet de maximiser la couverture du marché tout en évitant la cannibalisation entre les gammes.

