Honor 600 Pro : smartphone premium qui veut défier l'iPhone avec une batterie monstre

À retenir Le Honor 600 Pro est lancé fin avril 2026.

est lancé fin avril 2026. Écran AMOLED de 6,57 pouces avec une luminosité maximale de 8000 cd/m² .

avec une luminosité maximale de . Processeur Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm, avec 12 Go de RAM .

gravé en 3 nm, avec . Système photographique avec un capteur principal de 200 mégapixels .

. Batterie de 6400 mAh avec charge rapide de 80 W.

Il est le pendant du Honor 600 annoncé récemment. Le Honor 600 Pro affiche un design tout aussi soigné qui ne manquera pas de rappeler certains modèles emblématiques du marché notamment ceux marqués par une pomme. Avec une épaisseur contenue de 7,8 mm et un poids de 195 g, le smartphone propose un châssis en métal à finition mate qui renforce la sensation de solidité. Les bordures d'écran ultra-fines de 0,98 mm, certifiées par le laboratoire TÜV Rheinland comme les plus minces du marché.

D'après la marque, le Honor 600 Pro bénéficie d'une résistance renforcée avec les certifications IP68, IP69 et IP69K contre l'eau et la poussière, ainsi qu'une certification suisse SGS 5 étoiles pour la résistance aux chutes et aux chocs. Le smartphone est proposé en deux coloris : Golden White et Black.

Un écran ultra-lumineux qui pulvérise les records

L'un des arguments majeurs du Honor 600 Pro, c’est son écran AMOLED de 6,57 pouces. Selon la marque, l'affichage atteint une luminosité maximale HDR de 8000 cd/m², une valeur qui place ce modèle parmi les plus performants du marché.

La dalle propose une définition de 2728 x 1264 pixels pour une densité de 458 ppp et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz. D'après la marque, le nouveau Mode Soleil veut garantir une visibilité optimale en extérieur lumineux avec des couleurs réalistes et un contraste stable.

Comme tous ses smartphones récents, Honor a également intégré plusieurs technologies de confort visuel, dont le 3840 Hz Risk-free Dimming Display pour réduire la fatigue oculaire, une luminosité minimale de 1 cd/m² en mode Ultra Sombre, et l'AI Defocus Display qui améliorerait la myopie transitoire de 13° en moyenne selon le fabricant.

Performances de flagship grâce au Snapdragon 8 Elite

Sous le capot, le Honor 600 Pro embarque le processeur Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm, associé au CPU Oryon. Selon Honor, cette puce offre 45% de performances CPU multi-core supplémentaires, 40% de performances GPU en plus et 45% de performances IA améliorées par rapport à la génération précédente. Le smartphone est disponible avec 12 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go ou 512 Go non extensible.

Cela place ce modèle au même niveau que d'autres flagships comme le Samsung Galaxy S25 Ultra, le OnePlus 15 ou l'Asus ROG Phone 9 Pro.

Le smartphone fonctionne sous Android 16 avec la surcouche MagicOS 10. D'après les informations disponibles, Honor s'engage à fournir six ans de mises à jour majeures de l'OS et de patchs de sécurité.

Une triple caméra axée sur la photographie nocturne

Le Honor 600 Pro mise sur un système photographique polyvalent avec quatre capteurs. Le module principal embarque un capteur de 200 mégapixels Ultra Night par IA avec un grand capteur de 1/1,4 pouce et une stabilisation optique (OIS). Il est accompagné d'un appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels avec un angle de 112°, d'un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x avec OIS, et d'un capteur de température de couleur.

À l'avant, un capteur selfie de 50 mégapixels avec ouverture f/2,0 complète l'arsenal photographique. Selon la marque, la stabilisation CIPA 6.5, digne des meilleurs flagships, élève la photographie nocturne à main levée à un niveau inédit de stabilité et de clarté. Le smartphone intègre également plusieurs fonctionnalités assistées par intelligence artificielle, comme l'AI Enhanced Night Photography, le Portrait de nuit ultra-net par IA et l'AI Super Zoom 2.0 pour améliorer la netteté des clichés lointains.

Intelligence artificielle et créativité vidéo

Le Honor 600 Pro intègre plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle. La fonction AI Image to Video 2.0, disponible via un service cloud optionnel, permet de transformer des images fixes en vidéos animées. Selon Honor, cette technologie s'appuie sur le premier modèle vidéo multimodal et permet de créer, éditer et sublimer des vidéos à partir de simples instructions.

Notez que vous aurez 10 d’utilisation gratuites par jour après les 76 jours d’activation. Au-delà, des utilisations supplémentaires peuvent être achetées à l'unité, sans abonnement. Le smartphone propose également l'AI Assistant Photos pour retoucher les clichés par commande vocale, l'AI Deepfake Detection et l'AI Voice Cloning Detection pour identifier les contenus frauduleux.

Autonomie record et charge rapide

Concernant l'autonomie, la batterie a une capacité de 6400 mAh et entend conserver plus de 80% de sa capacité après cinq ans d'utilisation selon les simulations de laboratoire. En outre, le smartphone prend en charge la charge filaire HONOR SuperCharge de 80 W avec le chargeur et le câble d'origine, la charge sans fil de 50 W avec un chargeur sans fil compatible, ainsi que la charge inversée filaire de 27 W pour recharger d'autres appareils.

Disponibilité et prix

Le Honor 600 Pro est proposé à partir de 696 euros pour la version 12+256 Go et jusqu'à 800 euros pour la configuration 12+512 Go.