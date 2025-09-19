Honor accélère sur les capteurs 200 mégapixels : la série Magic8 et le Magic v6 prêts à frapper fort

Cette orientation de proposer des blocs photo ultra performants, révélée par de récents rapports issus de la sphère tech chinoise et confirmée par des médias spécialisés internationaux, placerait Honor sur le même segment que Samsung ou Xiaomi.

D’après Digital Chat Station, un informateur réputé sur Weibo, Honor ambitionne d’équiper ses nouveaux appareils phares du fameux capteur 200 mégapixels, à commencer par la série Magic8 attendue entre octobre et décembre 2025 en Chine avant une présentation sur nos marchés.

Ce choix technologique permettrait à Honor de rivaliser frontalement avec Samsung, dont la gamme Ultra mise également sur des capteurs d’une telle résolution, et avec Xiaomi qui s’est illustré récemment sur ce créneau. L’arrivée du Magic V6, successeur du Magic V5 et premier smartphone pliant doté d’un téléobjectif principal de 200 mégapixels, renforcerait encore cette stratégie, le plaçant en rival direct du Galaxy Z Fold7 et du Xiaomi MIX Fold.

Des capteurs 200 mégapixels à tous les étages

Honor ne cache pas son intention de miser à fond sur la photographie de très haute résolution pour séduire les passionnés et les technophiles avides d’innovation. Toujours selon des sources industrielles, le Magic8 Ultra irait plus loin en intégrant non seulement un capteur principal 200 mégapixels, mais aussi un deuxième capteur périscopique de 200 mégapixels dédié au zoom optique. Cette double configuration promettrait une flexibilité rarement vue, offrant des prises de vue à la fois détaillées et polyvalentes.

À titre de comparaison, la majorité des concurrents directs prévoit encore des modules principaux de 50 à 108 mégapixels sur leurs modèles pliants ou ultra-haut de gamme, seuls certains rares modèles signés Samsung ou Xiaomi égalant ou dépassant le seuil fatidique des 200 mégapixels.

La marque aurait d’ores et déjà commandé de gros volumes de capteurs 200 mégapixels auprès de ses fournisseurs.

Au-delà de la configuration photo, la série Magic8 devrait intégrer le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, couplé à de puissantes fonctionnalités d’intelligence artificielle dédiées à la photo, selon des rumeurs assez sérieuses pour être relayées. Honor compte ainsi regrouper des algorithmes avancés de traitement d’image, des modes nocturnes optimisés et un bouton physique d’IA, exclusivité de la marque sur cette génération, pour permettre à ses smartphones de se mesurer aux meilleurs photophones du marché.