Honor : Ce nouveau smartphone haut de gamme à abattre pour les constructeurs est disponible en offre de lancement chez son constructeur

Il vient tout juste de sortir, et déjà, on peut dire que ça va faire mal. Honor qui devance déjà la concurrence avec son Magic 6 Pro, vient avec ce nouveau haut de gamme à prix plus raisonnable, mais avec une fiche technique résolument puissante. Il pousse même le curseur un peu plus loin que le Galaxy S24 par exemple, pour un prix pourtant à peu près du même ordre, ce qui nous fait dire que nous avons affaire là à un haut de gamme qui va faire de l’ombre à la concurrence !

Fiche technique du Honor 200 Pro

Écran : Écran Amoled de 6,78 pouces 120 Hz, avec résolution QHD (2K)

Écran Amoled de 6,78 pouces 120 Hz, avec résolution QHD (2K) Processeur : Qualcomm Snapdragon 8s Gen3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 Mémoire : 12Go, 16Go de RAM

12Go, 16Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 256Go, 512Go, 1To

Capacité de stockage de 256Go, 512Go, 1To Appareil photo : Triple capteur photo 50 Mpx (ƒ/ 1.95), 12 Mpx (ƒ/ 2.2), 50 Mpx (ƒ/ 2.4)

Triple capteur photo 50 Mpx (ƒ/ 1.95), 12 Mpx (ƒ/ 2.2), 50 Mpx (ƒ/ 2.4) Connectivité : 4G, 5G Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, 5G Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5200 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

Le Honor 200 Pro propose un grand écran avec une très belle résolution. Une puissance de feu absolument remarquable, il faut dire que sa RAM de base est de 12 Go ! De plus, il est propulsé par le SoC de Qualcomm, la Snapdragon 8s Gen3, communément admise comme étant l’une des déclinaisons les plus intéressantes de la meilleure puce actuelle la Snapdragon 8 Gen3.

L’offre de lancement du Honor 200 Pro est disponible chez Boulanger !

Le Honor 200 Pro est disponible avec 80 € de remise immédiate et un coupon de réduction après l'achat sur le site de Honor, mais aussi avec un casque Marshall Major IV et une montre Honor Watch GS 3 offerts ! Une offre à ne pas maquer.