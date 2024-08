Honor fête la rentrée 2024 avec de belles offres sur les Honor 200 et 200 Pro

C’est désormais une tradition chez Honor : profiter de la rentrée pour proposer des offres exceptionnelles sur ses meilleurs smartphones du moment. Pour cette rentrée 2024, le fabricant chinois renouvèle l’événement à travers sa promotion Honor Back To School qui s’étale du 26 août au 15 septembre 2024. Au programme, des offres inédites avec des remises, des bonus et des cadeaux en nature sur plusieurs modèles phares de la marque, dont notamment, le Honor 200 et le Honor 200 Pro. Zoom sur ces bons plans à ne surtout pas rentrer pour une rentrée branchée.