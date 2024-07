Honor Magic V3 : prise en main du smartphone pliant le plus fin du marché

Selon les informations dévoilées par Honor sur le réseau social chinois Weibo, le Magic V3 misera sur une finesse inédite pour un smartphone pliant. Son prédécesseur, le Magic V2, ne mesurait que 9,9 mm d'épaisseur une fois replié, une vraie prouesse proposant ainsi une excellente ergonomie. Le V3 devrait faire encore mieux, avec une épaisseur estimée entre 9 et 9,98 mm d'après certaines sources.

Pour atteindre une telle finesse, Honor a développé plusieurs innovations, à commencer par la charnière Luban de 2ème génération. Celle-ci utilise un acier renforcé spécial baptisé "Honor shield steel". La marque a aussi mis au point un verre de protection ultra-résistant appelé "Honor Rhino Glass", ainsi qu'une fibre spéciale issue de l'aérospatiale. Ces matériaux permettent d'obtenir un smartphone à la fois fin, léger et robuste. Des photos d’une prise en main du Honor Magic V3 sont apparues sur le réseau social Weibo. Elles montrent le mobile sous toutes les coutures.

On peut y voir tous les profils et observer sa finesse. En outre, on peut également constater les 4 couleurs de l’appareil qui seront commercialisées, semble-t-il. Le téléphone pliant serait donc proposé en orange, en blanc avec un dos qui affiche une certaine texture, en vert et en noir.

Des caractéristiques haut de gamme pour des performances de pointe

Outre son design, le Honor Magic V3 promet d'offrir des caractéristiques premium. Il embarquerait ainsi le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, lui permettant de proposer une puissance de calcul et des performances graphiques de premier ordre. De quoi faire tourner toutes les applications de manière fluide.

Côté autonomie, le V3 serait équipé d'une généreuse batterie de 5150 mAh baptisée "3rd Generation Qinghai Lake Battery". Couplée au système de gestion d'énergie maison "Honor Dujiangyan" avec sa puce E1, elle devrait offrir une excellente endurance, même avec une utilisation intensive des deux écrans. La charge rapide 66W serait aussi de la partie.

La partie photo ne serait pas en reste, avec notamment un capteur principal de 50 mégapixels surnommé "eagle eye camera". Les détails sur les autres capteurs restent encore à confirmer. Enfin, malgré sa finesse, le Magic V3 conserverait un port USB-C pour une connectique standard.

Une sortie prévue en juillet, mais des questions en suspens

D'après plusieurs sources concordantes, le lancement du Honor Magic V3 devrait avoir lieu courant juillet 2023 en Chine, un an après le modèle précédent alors qu’on l’attend plusieurs semaines (ou mois ?) plus tard en Europe et en France, plus particulièrement. La récente campagne de teasing initiée par Honor semble confirmer cette échéance.

Cependant, plusieurs inconnues demeurent. Tout d'abord, le prix de ce smartphone pliant ultra-fin n'a pas encore été évoqué. Au vu de ses caractéristiques premium et de son design unique, on peut s'attendre à un positionnement tarifaire très élevé. Ensuite, la disponibilité du Magic V3 en dehors de Chine n'est pour l'instant pas confirmée. Son prédécesseur avait mis plusieurs mois à arriver sur nos marchés. Espérons que Honor proposera ce nouveau modèle plus rapidement sur les marchés internationaux. Enfin, si la finesse extrême du V3 suscite l'admiration, elle soulève aussi des questions sur d'éventuels compromis, notamment en termes de solidité ou de dissipation thermique. Nous verrons lors des premières prises en main.