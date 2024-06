Honor Magic V3 : une image montrant le smartphone pliant le plus fin du marché se dévoile

Selon les récentes révélations d'Honor sur le réseau social chinois Weibo, le Magic V3 va "repousser une nouvelle fois les limites" en termes de finesse pour un smartphone pliant grand format. Son prédécesseur, le Magic V2 sorti en juillet 2022 en Chine, détient déjà le record avec seulement 9,9 mm d'épaisseur une fois plié.

D'après un informateur sur le réseau social X (ex-Twitter), le Magic V3 ne descendrait pas sous les 9 mm, mais resterait plus fin que le V2, soit une épaisseur comprise entre 9 et 9,98 mm. Un véritable défi d'ingénierie pour intégrer tous les composants dans un format aussi compact. Le même informateur indique que le poids du Magic V3 se situerait entre 220 et 229 grammes, ce qui en ferait également l'un des smartphones pliants les plus légers du marché. Honor semble avoir optimisé le design pour offrir le meilleur ratio taille/poids possible.

Des caractéristiques haut de gamme

Côté performances, le Honor Magic V3 embarquerait la dernière puce premium de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Il bénéficierait ainsi d'une puissance de calcul et d'un traitement graphique de pointe pour faire tourner toutes les applications de manière fluide. En Chine, le Magic V3 serait compatible avec la 5G standalone (5G SA) ainsi que les communications par satellite, une fonctionnalité de plus en plus répandue sur les smartphones pour les situations d'urgence.

La batterie aurait une capacité généreuse comprise entre 5000 et 5990 mAh, avec une charge filaire rapide 66W. De quoi tenir facilement plus d'une journée même avec une utilisation intensive des deux écrans. La partie photo ne serait pas en reste, avec la présence annoncée d'un capteur principal de 50 mégapixels baptisé "eagle eye camera" (caméra œil d'aigle). Les détails sur les autres capteurs photo ne sont pas encore connus.

Enfin, le Magic V3 disposerait d'un port USB-C "ultra-fin" pour préserver la ligne du smartphone tout en offrant une connectique standard.

Une sortie prévue en juillet en Chine

Bien qu'Honor n'ait pas encore communiqué de date de lancement officielle, plusieurs rumeurs convergent vers une sortie du Magic V3 en juillet 2023 en Chine, un an après le modèle précédent. Le début de la campagne de teasing par la marque semble confirmer cette échéance. Pour l'instant, aucune information n'a filtré sur une éventuelle disponibilité du Magic V3 en dehors de Chine. Son prédécesseur, le Magic V2, avait mis plusieurs mois à arriver en Europe.

Avec le Magic V3, Honor entend bien conserver sa couronne de champion de la finesse sur le marché très concurrentiel des smartphones pliants. Reste à voir si ce modèle parviendra à se démarquer par ses autres caractéristiques une fois entre les mains des utilisateurs.