Honor Magic7 RSR Porsche Design : fusion de la technologie mobile et du design automobile

De la même manière qu’avec le Magic6 Pro et le Magic V2, Honor renouvelle son partenariat avec le célèbre studio de designers Porsche Design. Ainsi, le Magic7 RSR Porsche Design s'inspire directement des codes esthétiques automobiles.

Le module photo hexagonal rappelle les éléments mécaniques des véhicules Porsche, tandis qu'une arête centrale, similaire aux capots des voitures de sport, structure l'ensemble. La disposition symétrique des trois capteurs photo et de l'unité graphique s'intègre sous un verre 3D dont les courbes évoquent un pare-brise automobile.

Intelligence artificielle et photographie

L'appareil intègre le système AI Honor Image Engine, une solution hybride qui combine intelligence artificielle locale et cloud. Le capteur principal de 200 mégapixels permet un zoom optique jusqu'à 100x. Les algorithmes d'IA optimisent la capture des portraits et des scènes en mouvement.

La fonction AI Motion Sensing Capture améliore la netteté des clichés, notamment pour les sujets en déplacement.

Exactement comme le Honor Magic7 Pro, c’est le système MagicOS 9.0 qui anime ce smartphone et propose plusieurs innovations pratiques dont le Magic Portal pour un accès rapide aux applications, l’application Honor Notes pour la génération automatique de comptes-rendus ainsi que des outils d'édition photo alimentés par l'IA comme AI Eraser et AI Cutout.

En outre, on peut également compter sur l’intégration native de Google Gemini comme assistant personnel.

Quelles caractéristiques techniques ?

Techniquement, le Magic7 RSR Porsche Design s’appuie sur la même configuration que le Magic7 Pro soit un processeur Snapdragon 8 Elite, un bloc exceptionnel de capteurs photo, un écran qui se veut tout aussi remarquable, un système audio spatial avec haut-parleurs stéréo.

Les différences, outre le design concerne la capacité de stockage qui est ici de 1 To d’espace de mémoire interne et la batterie qui profite de 5850 mAh, toujours avec la technologie Silicone-carbone.

On peut aussi compter sur une charge rapide 100W filaire et 80W sans fil. Notez que le mobile profite d’une protection IP68/IP69 contre l'eau et la poussière.

Disponibilité et prix du smartphone Honor Magic7 RSR Porsche Design

Le smartphone sera disponible en France à partir du 15 février 2025 dans deux coloris : Agate Grey et Provence. Son prix de vente est fixé à 1799 euros.