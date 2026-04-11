Honor Magic8 Lite : Une batterie hors catégorie pour un prix (vraiment) ras les pâquerettes

Si vous en avez assez de chercher une prise de courant en milieu de journée, et que vous cherchez un nouveau smartphone pas cher, cette offre est faite pour vous. Le Honor Magic8 Lite ne se contente pas d'être abordable, il embarque une batterie titanesque qui redéfinit clairement les standards du milieu de gamme.

Avec une telle présentation, on pourrait s'attendre à un smartphone à 4 chiffres, mais en réalité, les smartphones les plus autonomes ne sont pas si chers, et celui-ci n'est pas une exception puisque vous pouvez le trouver pour 279 € actuellement, et pourtant, il est sorti il y a peu.

7 500 mAh : une endurance qui défie la concurrence

Le chiffre est vertigineux : 7 500 mAh. C'est presque 50 % de capacité supplémentaire par rapport à la moyenne du marché en 2026. Couplé à un processeur sobre, ce smartphone est capable de tenir trois jours en usage modéré sans sourciller.

Comme le souligne notre test du Honor Magic8 Lite, c'est l'outil parfait pour les voyageurs ou ceux qui oublient systématiquement leur câble de recharge.

Mais l'autonomie n'est pas son seul atout. Son écran AMOLED de 6,79 pouces offre un confort visuel de premier ordre, et son capteur photo principal de 108 Mpx avec stabilisation optique permet de réussir ses clichés même en basse lumière. Un vrai smartphone polyvalent.

C'est également un smartphone pensé pour durer, comme en témoigne son excellent indice de réparabilité de 8,4/10.

✅ Pourquoi c'est une affaire Batterie record : 7 500 mAh pour une tranquillité d'esprit totale.

7 500 mAh pour une tranquillité d'esprit totale. Écran AMOLED : De superbes contrastes et une grande luminosité.

De superbes contrastes et une grande luminosité. Réparabilité : Un score de 8,4/10 pour un produit durable. ⚠️ À garder en tête Chargeur absent : Le bloc 66 W n'est pas inclus dans la boîte.

Le bloc 66 W n'est pas inclus dans la boîte. Modèle import : Version européenne livrée sans les accessoires locaux.

Version européenne livrée sans les accessoires locaux. Gabarit : Forcément un peu plus lourd avec une telle batterie.

Une configuration généreuse à prix cassé

Affiché à 299 euros au lieu de 349 euros, ce modèle propose 256 Go de stockage, de quoi stocker des milliers de photos et de vidéos sans jamais se soucier de l'espace disponible.

L'offre est gérée par Cdiscount avec une livraison gratuite en point retrait, et les membres « Cdiscount à volonté » peuvent même espérer une réception ultra-rapide. Il s'agit d'une version européenne, mais d'import. Certaines applications pourraient ne pas être compatibles, mais les réseaux français le sont parfaitement, ce qui change peu l'expérience.

Caractéristique Honor Magic8 Lite 5G Capacité Batterie 7 500 mAh Écran 6,79" AMOLED Appareil Photo 108 Mpx + OIS Stockage / RAM 256 Go / 8 Go Indice de réparabilité 8,4 / 10