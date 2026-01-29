HONOR Magic8 Pro : lancé ce matin en France, le nouveau roi de la photo et de l’autonomie ?

Un flagship, ça peut se juger étonnamment vite (dans un premier temps) : photo, autonomie, écran. Sur ces trois points, le Magic8 Pro arrive avec de vrais arguments.

Rémi Deschamps - publié le 29/01/2026 à 12h15
Le HONOR Magic8 Pro

Le HONOR Magic8 Pro est officiellement lancé en France ce jeudi 29 janvier 2026 (disponibilité annoncée à 10 h sur la boutique officielle).

Sur le papier, Honor vise plus que jamais le très haut de gamme, avec un gros travail sur la photo « de nuit », une batterie silicium-carbone encore plus ambitieuse, et une couche d’IA qui va au-delà des simples effets de style (si on peut dire).

 

Pour le contexte et les choix techniques, vous pouvez aussi lire nos deux analyses : le Magic8 Pro est officiel et l’IA au cœur de la photo.

Le Honor Magic8 Pro est l’une des grandes attentes de l'année et une sortie majeure pour le secteur du smartphone. Pour rappel, le Honor Magic 6 Pro, à son époque, avait été encensé par DxOMark et nous l'avions particulièrement apprécié.

Si le Magic7 Pro n'a pas été aussi mémorable, il avait tout d'un grand smartphone.

La fiche technique du HONOR Magic8 Pro

Première chose à noter : le Magic8 Pro de Honor se concentre sur les caractéristiques pressenties comme les clés de la réussite en 2026, à savoir un bloc photo polyvalent, un écran magnifique et une très grosse autonomie.

Côté photo, Honor sort l’artillerie lourde : un triple module avec 50 Mpx en objectif principal (avec OIS), 50 Mpx en ultra grand-angle (122°) et un téléobjectif périscopique 200 Mpx (OIS), annoncé avec un zoom optique 3,7x et jusqu’à 100x en numérique. C'est vraiment très solide !

L’angle « Ultra Night » est central, avec un moteur nuit et des fonctions IA pensées pour pousser la netteté et la stabilité quand la lumière manque.

Sur l’autonomie, le Magic8 Pro passe à une batterie silicium-carbone de 6 270 mAh, accompagnée d’une charge 100 W en filaire et 80 W en sans-fil. Un combo qui fait une vraie différence au quotidien, puisque l'autonomie tient plus longtemps, et quand vous rechargez, vous n’y passez pas la soirée (ce qui permet de préserver la batterie au passage).

 

Enfin, l’écran et la puissance sont au niveau attendu, avec une dalle OLED 6,71 pouces et ses 6 000 nits en pic, un taux de rafraîchissement adaptatif (jusqu’à 120 Hz), et la plus grosse puce du moment, la Snapdragon 8 Elite Gen 5.

✅ Points forts

  • Téléobjectif 200 Mpx + OIS
  • Batterie 6 270 mAh + charge 100 W
  • Écran OLED très lumineux

☑️ À prendre en compte

  • Format « grand flagship »
  • Les promesses IA sont séduisantes, mais le vrai verdict se jouera sur la qualité en conditions réelles.

Que propose l’offre de lancement sur la boutique Honor ?

Pour le lancement, Honor met en avant une mécanique assez agressive : coupon Early Bird (valeur annoncée 300 €) et plusieurs avantages listés selon les packs (par exemple chargeur 100 W, coque et 12 mois de garantie remplacement annoncés).

Vous retrouverez la page d'achat en cliquant sur le lien ci-dessous :

 

Ces arguments sont de vrais plus si vous comptiez de toute façon acheter les accessoires séparément.

Le Magic8 Pro arrive en France avec une recette claire : un téléobjectif 200 Mpx pensé pour la nuit, une batterie 6 270 mAh, et une charge très rapide. Sur le papier, il a de quoi faire partie des mastodontes de l'année.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Photo : les 3 smartphones à surveiller si la caméra est votre priorité

29/01/2026
Honor Magic8 Lite
Test

Test du Honor Magic8 Lite : le smartphone endurant et robuste qui mise sur l'autonomie record

28/01/2026
OnePlus 15
Guide d'achat

Autonomie : 3 smartphones qui limitent vraiment la dépendance au chargeur

28/01/2026
Xiaomi 15T Pro
Guide d'achat

Les 3 « premium moins chers que les vrais haut de gamme » (le guide anti-1000 €)

27/01/2026