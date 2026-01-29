HONOR Magic8 Pro : lancé ce matin en France, le nouveau roi de la photo et de l’autonomie ?

Le HONOR Magic8 Pro est officiellement lancé en France ce jeudi 29 janvier 2026 (disponibilité annoncée à 10 h sur la boutique officielle).

Sur le papier, Honor vise plus que jamais le très haut de gamme, avec un gros travail sur la photo « de nuit », une batterie silicium-carbone encore plus ambitieuse, et une couche d’IA qui va au-delà des simples effets de style (si on peut dire).

Pour le contexte et les choix techniques, vous pouvez aussi lire nos deux analyses : le Magic8 Pro est officiel et l’IA au cœur de la photo.

Le Honor Magic8 Pro est l’une des grandes attentes de l'année et une sortie majeure pour le secteur du smartphone. Pour rappel, le Honor Magic 6 Pro, à son époque, avait été encensé par DxOMark et nous l'avions particulièrement apprécié.

Si le Magic7 Pro n'a pas été aussi mémorable, il avait tout d'un grand smartphone.

La fiche technique du HONOR Magic8 Pro

Première chose à noter : le Magic8 Pro de Honor se concentre sur les caractéristiques pressenties comme les clés de la réussite en 2026, à savoir un bloc photo polyvalent, un écran magnifique et une très grosse autonomie.

Côté photo, Honor sort l’artillerie lourde : un triple module avec 50 Mpx en objectif principal (avec OIS), 50 Mpx en ultra grand-angle (122°) et un téléobjectif périscopique 200 Mpx (OIS), annoncé avec un zoom optique 3,7x et jusqu’à 100x en numérique. C'est vraiment très solide !

L’angle « Ultra Night » est central, avec un moteur nuit et des fonctions IA pensées pour pousser la netteté et la stabilité quand la lumière manque.

Sur l’autonomie, le Magic8 Pro passe à une batterie silicium-carbone de 6 270 mAh, accompagnée d’une charge 100 W en filaire et 80 W en sans-fil. Un combo qui fait une vraie différence au quotidien, puisque l'autonomie tient plus longtemps, et quand vous rechargez, vous n’y passez pas la soirée (ce qui permet de préserver la batterie au passage).

Enfin, l’écran et la puissance sont au niveau attendu, avec une dalle OLED 6,71 pouces et ses 6 000 nits en pic, un taux de rafraîchissement adaptatif (jusqu’à 120 Hz), et la plus grosse puce du moment, la Snapdragon 8 Elite Gen 5.

✅ Points forts Téléobjectif 200 Mpx + OIS

+ OIS Batterie 6 270 mAh + charge 100 W

+ charge Écran OLED très lumineux ☑️ À prendre en compte Format « grand flagship »

Les promesses IA sont séduisantes, mais le vrai verdict se jouera sur la qualité en conditions réelles.

Que propose l’offre de lancement sur la boutique Honor ?

Pour le lancement, Honor met en avant une mécanique assez agressive : coupon Early Bird (valeur annoncée 300 €) et plusieurs avantages listés selon les packs (par exemple chargeur 100 W, coque et 12 mois de garantie remplacement annoncés).

Vous retrouverez la page d'achat en cliquant sur le lien ci-dessous :

Ces arguments sont de vrais plus si vous comptiez de toute façon acheter les accessoires séparément.