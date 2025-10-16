Le Honor Magic8 Pro est officiel : un nouveau géant de la photo et de l’autonomie

Honor vient d’officialiser son nouveau fleuron, le Magic8 Pro, un smartphone haut de gamme qui combine puissance, intelligence artificielle et autonomie impressionnante. Conçu pour rivaliser avec les meilleurs modèles d’Apple et de Samsung, il mise sur une fiche technique spectaculaire.

Sylvain Pichot - publié le 16/10/2025 à 16h30
Honor Magic8 Pro

Après plusieurs semaines de rumeurs et de fuite, Honor a officialisé son nouveau smartphone haut de gamme, le Magic8 Pro qui a été présenté en même temps qu’une version standard, le Magic8. Techniquement, selon Honor, le Magic8Pro dispose dun impressionnant écran OLED LTPO microquadcurvé de 6,71pouces, offrant une définition 1,5K et une fréquence de rafraîchissement de 120Hz. Lun de ses principaux atouts, c’est sa luminosité maximale de 6000cd/m², un record dans le secteur des smartphones. Cette caractéristique promet une lisibilité idéale même sous un fort ensoleillement. Le constructeur mentionne également un PWM à 4320Hz, réduisant le scintillement et la fatigue oculaire lors dune utilisation prolongée associée à une batterie de fonctionnalités cohérentes.

L’écran repose sur une dalle 8TLTPO, optimisant la consommation énergétique tout en assurant une fluidité constante. Les bords incurvés sur les quatre côtés aident à une prise en main plus douce et à une vision plus immersive que sur un écran plat. À première vue, cet affichage place le Magic8Pro parmi les meilleurs du marché, au même niveau que les GalaxyS25Ultra, Google Pixel 10 Pro XL et iPhone17ProMax, réputés pour leur maîtrise de la luminosité et du contraste.

Honor Magic8 Pro

Puissance et autonomie hors norme

Sous le capot, le Magic8Pro embarque le Snapdragon8EliteGen5, gravé en 3nanomètres, associé à jusqu’à16Go deRAM et jusqu’à 1To de stockage interne. Selon Honor, ce processeur délivre une hausse de performances de 20% par rapport à la génération précédente. 

 

La batterie est un autre argument fort: avec une capacité de7200mAh, elle dépasse largement la moyenne des smartphones hautdegamme actuels. Ce composant est compatible avec une charge filaire120W et une charge sansfil80W, ce qui lui permet, selon la marque, de récupérer la moitié de son énergie en moins de vingt minutes. Ce niveau dendurance et de rapidité rapproche le Magic8Pro des modèles les plus endurants du marché, comme lAsusROGPhone 9Pro, mais dans un format plus raffiné.

Honor Magic8 Pro

Photographie et intelligence artificielle intégrées

L’un des aspects sur lesquels le Magic8Pro souhaite se démarquer est la photographie. Le smartphone intègre un module triple à larrière: un capteur principal de50mégapixels, un ultra grandangle de50mégapixels et un téléobjectif périscopique de200mégapixels. Notez la présence d'un bouton dédié à la prise de photo pour plusieurs fonctionnalités. 

Honor Magic8 Pro

Ce dernier capteur promet un zoom optique détaillé jusqu’à 10x, soutenu par le système AiMage, une suite logicielle développée par Honor tirant parti de l’intelligence artificielle. D’après le fabricant, cette technologie améliore la colorimétrie, la gestion de la lumière et la détection automatique des scènes.

Honor Magic8 Pro

À l’avant, le Magic8Pro hérite dune caméra de 50mégapixels offrant un champ de vision optimisé pour la visioconférence et les selfieshautedéfinition. LIA intervient également ici en ajustant automatiquement la luminosité, les ombres et la netteté des portraits.

Sur le plan de la sécurité, Honor a intégré une reconnaissance faciale3D ainsi quun capteur dempreinte ultrasonique3D, voulant garantir une reconnaissance rapide même avec les doigts humides.

Performances graphiques et usage gaming

Honor vise également le segment du gaming mobile avec ce modèle. Le Magic8Pro bénéficie dun refroidissement liquide multicouche et dun mode GPUTurboX amélioré. Cette combinaison permet de maintenir des fréquences stables lors des sessions intensives. La marque indique que la dalle OLED à faible latence améliore la réactivité tactile de 15% par rapport au Magic7Pro. En parallèle, le taux de rafraîchissement adaptatif assure une stabilité graphique dans les jeux urbains en 3D ou les titres compétitifs en ligne. Grâce à son processeur performant et sa batterie de grande capacité, le smartphone peut supporter de longues heures de jeu sans surchauffe excessive, ce qui en fait un modèle intéressant pour les utilisateurs exigeants.

Honor Magic8 Pro

Design, finitions et couleurs

Comme on avait pu le voir sur les visuels qui avaient fuités ces derniers temps, Honor adopte un design épuré. Le Magic8Pro affiche ainsi un châssis aluminium poli et une face arrière en verre dépoli. Les finitions sont particulièrement travaillées; selon les images dévoilées, la disposition circulaire du module photo rappelle celle de certaines montres connectées, légère évolution par rapport aux précédentes générations de Magic Pro. 

Honor Magic8 Pro

Le constructeur met en avant quatre déclinaisons: noir, blanc, doré et bleu. Le poids atteint 219grammes pour une épaisseur mesurée de 8,3mm, caractéristique remarquable au regard de la batterie embarquée. Le mobile est certifié IP68 et IP69 permettant d’offrir une parfaite résistance à l’eau, en profondeur et à haute pression ainsi qu’à la poussière.

Disponibilité et prix

La série Honor Magic8 est donc proposée dans plusieurs coloris : Sunrise Gold, Sky Cyan, Black et Glacier White. À partir du 15 octobre 2025, les précommandes seront ouvertes en Chine, avec un prix de départ de 4499 RMB (équivalent à 541 euros HT) pour le Honor Magic8 et de 5699 RMB (équivalent à 686 euros HT) pour le Honor Magic8 Pro. Les appareils seront également commercialisés sur les marchés internationaux au cours de l’année, selon la marque. 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy A17
Guide d'achat

Quel smartphone s'offrir en octobre ? Notre sélection pour tous les budgets

13/10/2025
Google Pixel 10 Pro XL
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones photo de fin 2025 : iPhone, Samsung, Pixel et alternatives

12/10/2025
Honor Magic6 Pro
Guide d'achat

Top 3 des smartphones avec la meilleure autonomie pour arriver à Noël sans avoir recharger (ou presque)

12/10/2025
Google Pixel 10
Guide d'achat

Black Friday 2025 ? : Pas besoin de l'attendre, voici les smartphones à surveiller dès maintenant

11/10/2025