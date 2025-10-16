Le Honor Magic8 Pro est officiel : un nouveau géant de la photo et de l’autonomie

Après plusieurs semaines de rumeurs et de fuite, Honor a officialisé son nouveau smartphone haut de gamme, le Magic8 Pro qui a été présenté en même temps qu’une version standard, le Magic8. Techniquement, selon Honor, le Magic8 Pro dispose d’un impressionnant écran OLED LTPO micro‑quad‑curvé de 6,71 pouces, offrant une définition 1,5 K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’un de ses principaux atouts, c’est sa luminosité maximale de 6000 cd/m², un record dans le secteur des smartphones. Cette caractéristique promet une lisibilité idéale même sous un fort ensoleillement. Le constructeur mentionne également un PWM à 4320 Hz, réduisant le scintillement et la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée associée à une batterie de fonctionnalités cohérentes.

L’écran repose sur une dalle 8T LTPO, optimisant la consommation énergétique tout en assurant une fluidité constante. Les bords incurvés sur les quatre côtés aident à une prise en main plus douce et à une vision plus immersive que sur un écran plat. À première vue, cet affichage place le Magic8 Pro parmi les meilleurs du marché, au même niveau que les Galaxy S25 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL et iPhone 17 Pro Max, réputés pour leur maîtrise de la luminosité et du contraste.

Puissance et autonomie hors norme

Sous le capot, le Magic8 Pro embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nanomètres, associé à jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. Selon Honor, ce processeur délivre une hausse de performances de 20 % par rapport à la génération précédente.

La batterie est un autre argument fort : avec une capacité de 7 200 mAh, elle dépasse largement la moyenne des smartphones haut de gamme actuels. Ce composant est compatible avec une charge filaire 120 W et une charge sans fil 80 W, ce qui lui permet, selon la marque, de récupérer la moitié de son énergie en moins de vingt minutes. Ce niveau d’endurance et de rapidité rapproche le Magic8 Pro des modèles les plus endurants du marché, comme l’Asus ROG Phone 9 Pro, mais dans un format plus raffiné.

Photographie et intelligence artificielle intégrées

L’un des aspects sur lesquels le Magic8 Pro souhaite se démarquer est la photographie. Le smartphone intègre un module triple à l’arrière : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand‑angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Notez la présence d'un bouton dédié à la prise de photo pour plusieurs fonctionnalités.

Ce dernier capteur promet un zoom optique détaillé jusqu’à 10x, soutenu par le système AiMage, une suite logicielle développée par Honor tirant parti de l’intelligence artificielle. D’après le fabricant, cette technologie améliore la colorimétrie, la gestion de la lumière et la détection automatique des scènes.

À l’avant, le Magic8 Pro hérite d’une caméra de 50 mégapixels offrant un champ de vision optimisé pour la visioconférence et les selfies haute‑définition. L’IA intervient également ici en ajustant automatiquement la luminosité, les ombres et la netteté des portraits.

Sur le plan de la sécurité, Honor a intégré une reconnaissance faciale 3D ainsi qu’un capteur d’empreinte ultrasonique 3D, voulant garantir une reconnaissance rapide même avec les doigts humides.

Performances graphiques et usage gaming

Honor vise également le segment du gaming mobile avec ce modèle. Le Magic8 Pro bénéficie d’un refroidissement liquide multicouche et d’un mode GPU Turbo X amélioré. Cette combinaison permet de maintenir des fréquences stables lors des sessions intensives. La marque indique que la dalle OLED à faible latence améliore la réactivité tactile de 15 % par rapport au Magic7 Pro. En parallèle, le taux de rafraîchissement adaptatif assure une stabilité graphique dans les jeux urbains en 3D ou les titres compétitifs en ligne. Grâce à son processeur performant et sa batterie de grande capacité, le smartphone peut supporter de longues heures de jeu sans surchauffe excessive, ce qui en fait un modèle intéressant pour les utilisateurs exigeants.

Design, finitions et couleurs

Comme on avait pu le voir sur les visuels qui avaient fuités ces derniers temps, Honor adopte un design épuré. Le Magic8 Pro affiche ainsi un châssis aluminium poli et une face arrière en verre dépoli. Les finitions sont particulièrement travaillées ; selon les images dévoilées, la disposition circulaire du module photo rappelle celle de certaines montres connectées, légère évolution par rapport aux précédentes générations de Magic Pro.

Le constructeur met en avant quatre déclinaisons : noir, blanc, doré et bleu. Le poids atteint 219 grammes pour une épaisseur mesurée de 8,3 mm, caractéristique remarquable au regard de la batterie embarquée. Le mobile est certifié IP68 et IP69 permettant d’offrir une parfaite résistance à l’eau, en profondeur et à haute pression ainsi qu’à la poussière.

Disponibilité et prix

La série Honor Magic8 est donc proposée dans plusieurs coloris : Sunrise Gold, Sky Cyan, Black et Glacier White. À partir du 15 octobre 2025, les précommandes seront ouvertes en Chine, avec un prix de départ de 4499 RMB (équivalent à 541 euros HT) pour le Honor Magic8 et de 5699 RMB (équivalent à 686 euros HT) pour le Honor Magic8 Pro. Les appareils seront également commercialisés sur les marchés internationaux au cours de l’année, selon la marque.