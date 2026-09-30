Honor Magic9 et Magic9 Super Edition : deux approches du smartphone haut de gamme officialisées en Chine

À retenir Le Magic9 dispose d'un écran OLED de 6,37 pouces avec une résolution de 1236 x 2664 pixels .

dispose d'un écran OLED de avec une résolution de . Il est équipé de deux capteurs photo de 200 mégapixels et d'une batterie de 8000 mAh .

et d'une batterie de . Le Magic9 Super Edition a un écran de 6,81 pouces et une batterie de 11000 mAh .

a un écran de et une batterie de . Le Super Edition inclut un ventilateur intégré pour dissiper la chaleur lors de l'utilisation intensive.

pour dissiper la chaleur lors de l'utilisation intensive. Les prix en Chine commencent à 4499 yuans pour le Super Edition et 4999 yuans pour le Magic9.

En même temps que le Magic9 Pro Max, la version la plus aboutie de la marque aujourd’hui, Honor a dévoilé officiellement en Chine deux autres modèles de la série Magic9.

Le Magic9 est le plus petit des deux appareils annoncés. Son écran OLED plat de 6,37 pouces affiche 1236 x 2664 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il prend en charge le HDR et le Dolby Vision. Honor annonce une luminosité globale maximale de 2000 cd/m², ainsi qu’une modulation PWM à 3840 Hz. Par rapport au Magic8 standard, dont l’écran mesurait 6,58 pouces, la diagonale diminue ; la capacité de la batterie cependant augmente de 1000 mAh pour atteindre 8000 mAh. Celle-ci accepte une charge filaire de 80 W et une charge sans fil de 50 W.

La photographie occupe une place importante dans sa fiche technique. Le capteur principal de 200 mégapixels, au format 1/1,4 pouce, est associé à un objectif ouvrant à f/1,9. Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, au format 1/1,56 pouce, complète cet ensemble avec un grossissement optique de 3,5x. Un ultra grand-angle de 50 mégapixels et une caméra frontale de 55 mégapixels sont également présents.

Honor associe à ce dispositif sa puce de traitement d’image H1 et un travail mené avec ARRI. Le constructeur évoque notamment la vidéo LogC3 et des profils ARRI Look. Le Magic9 peut également recevoir le téléconvertisseur G200, vendu comme accessoire. Sous la coque, il embarque un Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné de 12 ou 16 Go de mémoire vive et de 256 Go à 1 To de stockage selon la version. Le Magic9 conserve ici les deux capteurs de 200 mégapixels que n’adopte pas la Super Edition.

Magic9 Super Edition : la batterie et le refroidissement en priorité

La version Super Edition répond à une autre logique. En effet, son écran OLED de 6,81 pouces offre une définition de 1280 x 2788 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il prend en charge le HDR, mais pas le Dolby Vision, contrairement au Magic9 standard. Les deux modèles partagent une luminosité globale maximale annoncée de 2000 cd/m². La différence la plus visible reste cependant la batterie : avec 11000 mAh, celle de la Super Edition dépasse de 3000 mAh celle du Magic9 et même les 8800 mAh du Magic9 Pro Max. La charge filaire atteint 80 W et la charge sans fil 50 W.

Cette capacité n’entraîne pas pour autant une coque plus épaisse que celle du modèle de 6,37 pouces. D’après les dimensions publiées, la Super Edition mesure 8,1 mm d’épaisseur et pèse 227 g, tandis que le Magic9 atteint 8,49 mm et 209 g. Le compromis porte donc davantage sur le poids et l’encombrement général que sur l’épaisseur.

Le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 est ici associé à une chambre à vapeur et à un ventilateur intégré tournant, selon Honor, jusqu’à 30 000 tr/min à la manière de certains smartphones Red Magic. La marque indique que l’ensemble peut dissiper 12 W de chaleur. Ce dispositif veut répondre à certains usages comme le jeu.

Concernant la configuration photo, le Magic9 Super Edition possède un capteur principal de 200 mégapixels, mais plus petit que celui du Magic9, associé à un téléobjectif optique 3x de 50 mégapixels et à un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Sa caméra frontale atteint 50 mégapixels. Elle conserve la puce Honor H1 et la compatibilité avec le téléconvertisseur G200 (vendu en option).

Disponibilité et prix

Le Magic9 est proposé en Chine à 4999 yuans avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version 12+512 Go coûte 5499 yuans, celle de 16+512 Go 5999 yuans et la configuration 16 Go+1 To 6999 yuans. Quatre couleurs sont annoncées : jaune, vert olive, blanc et noir. Les dénominations relevées pour le marché chinois sont notamment Popcorn Yellow, Olive Green, Morning White et Curtain Black. Les ventes du Magic9 ont commencé en Chine sur la boutique Honor et auprès de distributeurs partenaires.

La version du Magic9 Super Edition débute, pour sa part, à 4499 yuans en 12+256 Go. Il faut compter 4999 yuans pour 12+512 Go et 5499 yuans pour 16+512 Go. Aucun modèle doté de 1 To n’est indiqué dans cette grille de prix. Elle est proposée en jaune Popcorn Yellow, noir Curtain Black, vert Olive Green et dans une finition blanche appelée Opening Statement.