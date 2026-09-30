Honor Magic9 Pro Max : double capteur de 200 mégapixels et vidéo ARRI, ce que promet le nouveau smartphone

Honor a présenté en Chine le Magic9 Pro Max, un smartphone haut de gamme conçu autour de la photo et de la vidéo. Deux capteurs de 200 mégapixels, des outils développés avec ARRI et une batterie annoncée à 8800 mAh composent sa fiche technique. Son arrivée en France reste à préciser.

Sylvain Pichot - publié le 30/09/2026 à 09h05
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Honor Magic9 Pro Max

À retenir

  • Le Honor Magic9 Pro Max dispose de deux capteurs de 200 mégapixels.
  • Il intègre des outils développés avec ARRI pour la photo et la vidéo.
  • La batterie a une capacité de 8800 mAh avec une charge filaire de 100 W.
  • L'écran est un OLED LTPO de 6,8 pouces avec une définition de 2868 x 1320 pixels.
  • Les ventes ont débuté en Chine le 28 septembre 2026, avec des prix variant de 6499 à 8499 yuans.

Le Honor Magic9 Pro Max a été officialisé le 28 septembre 2026 en Chine. Pour ce modèle, le fabricant ne met pas uniquement en avant la définition de ses capteurs. En effet, il présente un ensemble réunissant prise de vue, traitement de l’image et gestion des couleurs, élaboré en partie avec ARRI, l’une des références en matière de captation. Cette collaboration déjà entamée avec le Robot Phone, concerne certains éléments de la science de l’image de l’entreprise spécialisée dans les équipements de cinéma.

Une configuration photo à la pointe

Le module arrière principal s’appuie sur un capteur de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce, associé à une optique ouvrant à f/1,57. Il bénéficie d’une stabilisation optique et, selon Honor, d’un mécanisme capable de compenser des mouvements jusqu’à 3 degrés. Le téléobjectif utilise lui aussi un capteur de 200 mégapixels, cette fois au format 1/1,4 pouce, avec une ouverture f/2,6 et une stabilisation optique. On peut compter sur un grossissement optique de 3,5x. Un ultra grand-angle de 50 mégapixels ouvrant à f/2,0 est également présent.

Honor Magic9 Pro Max

Honor ajoute une puce d’imagerie H1 gravée en 6 nm. Celle-ci opère notamment dans la réduction du bruit appliquée aux données RAW. Le constructeur avance un gain important pour le rapport signal sur bruit et une plage dynamique pouvant atteindre 14 diaphragmes, sur la base de ses propres mesures. À l’avant, une caméra carrée de 55 mégapixels accompagne un système de détection 3D.

Des outils vidéo étendus

La contribution d’ARRI est particulièrement visible dans le mode ARRI CINEMA. Honor annonce un enregistrement atteignant la 4K à 60 images par seconde, avec accès à la courbe LogC3, à une profondeur de couleur de 10 bits et à l’espace ARRI Wide Gamut 3. Ces paramètres sont destinés à offrir davantage de possibilités lors de l’étalonnage des séquences après le tournage. Le téléphone comprend 14 rendus ARRI préinstallés, tandis qu’une bibliothèque qui en rassemble 87. Le fabricant précise toutefois que certaines fonctions dépendent de l’appareil photo employé et du mode de capture sélectionné.

Honor Magic9 Pro Max

L’interface vidéo donne accès aux commandes manuelles attendues pour préparer une prise : vitesse d’obturation, sensibilité ISO, balance des blancs, mise au point, sélection de l’objectif ou encore compensation d’exposition. Un dispositif à quatre microphones accompagne la captation sonore, et deux haut-parleurs servent à l’écoute sur le téléphone. La fonction Cinematic LiveVideo permet, pour sa part, de conserver une séquence animée de trois secondes dans une définition pouvant atteindre la 4K. Honor prévient que certaines possibilités associées à cette fonction pourront nécessiter une mise à jour.

Pour compléter le smartphone, la marque annonce les téléconvertisseurs G200 et G500 ainsi qu’un kit vidéo conçu avec SmallRig. Ces trois produits sont vendus à part, et leur présence sur tous les marchés n’est pas garantie. Ils peuvent répondre à des besoins de cadrage ou de prise en main que le téléphone seul ne couvre pas nécessairement.

Honor Magic9 Pro Max

Le reste de la fiche technique

En dehors de la photo, sachez que le Magic9 Pro Max embarque un écran OLED LTPO de 6,8 pouces, d’une définition de 2868 x 1320 pixels. Honor annonce un traitement antireflet et une luminosité de pointe de 10000 cd/m². Le téléphone est également équipé d’une puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et fonctionne sous MagicOS 11, sous Android 17. Les certifications annoncées sont IP68, IP69 et IP69K.

Honor Magic9 Pro Max

La batterie affiche une capacité typique annoncée de 8800 mAh, contre 8600 mAh pour sa capacité nominale. D’après Honor, la charge filaire peut atteindre 100 W avec le chargeur compatible fourni, et la charge sans fil 80 W avec un accessoire de la marque vendu séparément.

Honor Magic9 Pro Max

Prix et disponibilité

Les ventes ont commencé en Chine le 28 septembre. La version dotée de 12 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage y est annoncée à partir de 6499 yuans. La configuration 12+512 Go coûte 6999 yuans, la version 16+512 Go atteint 7499 yuans et le modèle 16 Go+1 To est affiché à 8499 yuans. Trois couleurs sont proposées : Shadow Black, Glacier Silver et Moss Green. Honor indique qu’il communiquera ultérieurement sur la commercialisation en Europe et dans d’autres régions. 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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