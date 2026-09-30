Samsung frappe fort sur ses Galaxy avec jusqu’à 400 € de remise pendant quelques jours

Samsung a choisi de s'attaquer à plusieurs gammes à la fois. Sur les modèles haut de gamme classiques, le Galaxy S26 passe de 799 € à 599 €, tandis que le Galaxy S26 Ultra descend de 1 269 € à 999 €. Deux baisses fortes qui placent ces modèles de Samsung sous leurs tarifs de lancement.

Le Galaxy S26 perd 200 € et l'Ultra 270 €

C'est sur la gamme S26 que l'offre est la plus limpide. Avec le code S26SERIES, Samsung enlève 200 € sur le Galaxy S26, quels que soient le stockage et le coloris choisis. La remise grimpe à 270 € sur les Galaxy S26+ et S26 Ultra.

Le S26 revient ainsi à 599 € dans sa configuration la moins chère. Pour le S26 Ultra, la baisse est suffisante pour faire passer son tarif sous les 1 000 €, à 999 € au lieu de 1 269 €.

Ces réductions peuvent se cumuler avec les autres avantages proposés sur les produits, à l'exception d'un second code promotionnel. Les modèles reconditionnés Premium par Samsung ne sont toutefois pas concernés.

Jusqu'à 400 € de remise sur les Galaxy Z

Les pliables ne sont pas laissés de côté. Au contraire, ce sont eux qui bénéficient des remises les plus importantes. Le code ZSERIES enlève 300 € sur le Galaxy Z Flip8, sans distinction de capacité ni de coloris.

Samsung va encore plus loin sur le Galaxy Z Fold8 Ultra, avec 400 € de remise. Toutes les capacités de stockage sont concernées, mais cette fois uniquement dans le coloris Techno Vert. Le code ZSERIES reste valable jusqu'au 4 octobre inclus.

Le Galaxy A57 passe à 379 €

L'opération concerne également le milieu de gamme. Ainsi, le Galaxy A57 5G profite de 100 € de remise immédiate avec le code ASERIES, ce qui fait passer son prix de départ de 479 € à 379 €.

Le Galaxy A37 5G bénéficie de son côté de 50 € de réduction et descend de 379 € à 329 €. Sur ces deux modèles, Samsung applique la remise à toutes les capacités de stockage et à tous les coloris.

Les principaux codes expirent le 4 octobre

Samsung annonce l'opération jusqu'au 11 octobre, mais les codes ZSERIES, S26SERIES et ASERIES s'arrêtent dès le 4 octobre 2026.

De son côté, le Galaxy S26 FE, qui vient tout juste de sortir, a lui aussi droit à une promotion. Samsung accorde 50 € de remise aux 5 000 premières commandes réglées avec PayPal et ajoute six mois d'essai à Google AI Pro.

Cette réduction PayPal n'est toutefois pas cumulable avec la reprise d'un ancien appareil.

Enfin, une autre promotion se poursuit jusqu'au 11 octobre avec 5 % de remise sur deux produits et 10 % sur trois produits. Elle concerne certains Galaxy S25 et Galaxy Z de génération précédente, mais ne peut pas être associée aux codes promotionnels de cette sélection.