Samsung frappe fort sur ses Galaxy avec jusqu’à 400 € de remise pendant quelques jours

Samsung a lancé sa sélection d’automne avec des remises allant de 50 à 400 € sur plusieurs de ses smartphones Galaxy. Les remises touchent aussi bien les Galaxy S26 que les pliables et la série A. Mais attention au calendrier, car les principaux codes expirent dès le 4 octobre, alors que l’opération se poursuit jusqu’au 11 !

Rémi Deschamps - publié le 30/09/2026 à 12h15
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La sélection smartphone d'automne de Samsung

Samsung a choisi de s'attaquer à plusieurs gammes à la fois. Sur les modèles haut de gamme classiques, le Galaxy S26 passe de 799 € à 599 €, tandis que le Galaxy S26 Ultra descend de 1 269 € à 999 €. Deux baisses fortes qui placent ces modèles de Samsung sous leurs tarifs de lancement.

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Le Galaxy S26 perd 200 € et l'Ultra 270 €

C'est sur la gamme S26 que l'offre est la plus limpide. Avec le code S26SERIES, Samsung enlève 200 € sur le Galaxy S26, quels que soient le stockage et le coloris choisis. La remise grimpe à 270 € sur les Galaxy S26+ et S26 Ultra.

 

Le S26 revient ainsi à 599 € dans sa configuration la moins chère. Pour le S26 Ultra, la baisse est suffisante pour faire passer son tarif sous les 1 000 €, à 999 € au lieu de 1 269 €.

Ces réductions peuvent se cumuler avec les autres avantages proposés sur les produits, à l'exception d'un second code promotionnel. Les modèles reconditionnés Premium par Samsung ne sont toutefois pas concernés.

Jusqu'à 400 € de remise sur les Galaxy Z

Les pliables ne sont pas laissés de côté. Au contraire, ce sont eux qui bénéficient des remises les plus importantes. Le code ZSERIES enlève 300 € sur le Galaxy Z Flip8, sans distinction de capacité ni de coloris.

 

Samsung va encore plus loin sur le Galaxy Z Fold8 Ultra, avec 400 € de remise. Toutes les capacités de stockage sont concernées, mais cette fois uniquement dans le coloris Techno Vert. Le code ZSERIES reste valable jusqu'au 4 octobre inclus.

Le Galaxy A57 passe à 379 €

L'opération concerne également le milieu de gamme. Ainsi, le Galaxy A57 5G profite de 100 € de remise immédiate avec le code ASERIES, ce qui fait passer son prix de départ de 479 € à 379 €.

 

Le Galaxy A37 5G bénéficie de son côté de 50 € de réduction et descend de 379 € à 329 €. Sur ces deux modèles, Samsung applique la remise à toutes les capacités de stockage et à tous les coloris.

Les principaux codes expirent le 4 octobre

Samsung annonce l'opération jusqu'au 11 octobre, mais les codes ZSERIES, S26SERIES et ASERIES s'arrêtent dès le 4 octobre 2026.

De son côté, le Galaxy S26 FE, qui vient tout juste de sortir, a lui aussi droit à une promotion. Samsung accorde 50 € de remise aux 5 000 premières commandes réglées avec PayPal et ajoute six mois d'essai à Google AI Pro.

Cette réduction PayPal n'est toutefois pas cumulable avec la reprise d'un ancien appareil.

Enfin, une autre promotion se poursuit jusqu'au 11 octobre avec 5 % de remise sur deux produits et 10 % sur trois produits. Elle concerne certains Galaxy S25 et Galaxy Z de génération précédente, mais ne peut pas être associée aux codes promotionnels de cette sélection.

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Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial de LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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