iPhone 13, 14 ou 15 reconditionné : CertiDeal enlève encore 25 €, lequel choisir ?

Acheter un iPhone reconditionné permet déjà de réduire sérieusement la facture par rapport au neuf. Jusqu'au 30 septembre 2026, CertiDeal ajoute 25 € de remise à partir de 120 € d'achat avec le code BACKTOSCHOOL25.

Parmi les modèles les plus intéressants à regarder, les iPhone 13, 14 et 15. Le premier privilégie le prix, le deuxième occupe une position intermédiaire particulièrement rassurante, tandis que le troisième apporte quelques évolutions plus récentes.

L'iPhone 13 pour dépenser le moins possible

L'iPhone 13 est le point d'entrée le plus accessible des trois. Il propose un écran OLED de 6,1 pouces, la 5G et des performances encore largement suffisantes pour les usages courants, les photos, les réseaux sociaux ou le streaming.

Commercialisé en 2021, il a logiquement moins d'années de mises à jour devant lui que les iPhone 14 et 15. Cela ne l'empêche pas d'être un choix pertinent si l'objectif est surtout d'obtenir un iPhone récent à petit prix sans chercher à le conserver le plus longtemps possible.

L'iPhone 14, le best-seller CertiDeal de 2025

Entre les deux, l'iPhone 14 est un compromis assez naturel. CertiDeal le présente d'ailleurs comme son best-seller de 2025. Un succès dont nous avions déjà parlé avec Laure Cohen, cofondatrice de l'entreprise, dans notre interview consacrée à CertiDeal et au marché du reconditionné.

Il est plus récent que l'iPhone 13 et moins chez qu'un iPhone 15. Pour quelqu'un qui cherche surtout un iPhone équilibré et qui ne tient pas absolument à passer à l'USB-C, c'est probablement le modèle le plus évident dans cette sélection.

L'iPhone 15 pour l'USB-C et davantage de mises à jour devant lui

L'iPhone 15 demande un budget un peu plus haut, mais il apporte deux arguments qui peuvent le justifier. C'est d'abord le premier de cette sélection à abandonner le port Lightning au profit de l'USB-C, beaucoup plus pratique si vos autres appareils utilisent déjà ce connecteur.

Lancé deux ans après l'iPhone 13, il dispose aussi mécaniquement d'une plus grande marge pour les prochaines mises à jour d'iOS. C'est donc le choix le plus cohérent des trois si vous comptez conserver votre smartphone plusieurs années.

Dans les trois cas, le code BACKTOSCHOOL25 enlève encore 25 € au prix affiché dès lors que le panier atteint 120 €.

Pour les MacBook reconditionnés, CertiDeal propose une remise distincte de 40 € avec le code MACTOSCHOOL, également valable jusqu'au 30 septembre.