Honor Magic9 Pro Max : le futur flagship se dévoile sur Geekbench avec un Snapdragon 8 Elite Gen 6 musclé

À moins de deux semaines de sa présentation officielle, le Honor Magic9 Pro Max a été repéré sur Geekbench. La fiche révèle un Snapdragon 8 Elite Gen 6, 16 Go de RAM et Android 17, avant un lancement prévu le 28 septembre en Chine.

Sylvain Pichot - publié le 20/09/2026 à 15h30
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Honor Magic V9 series intro

À retenir

  • Honor Magic9 Pro Max sera dévoilé le 28 septembre en Chine.
  • Il est équipé d'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 et de 16 Go de RAM.
  • La gamme comprend Magic9, Magic9 Pro Max et Magic9 Super Edition.

Un appareil référencé WKL-AN20 vient d'apparaître sur Geekbench, l’une des applications de mesures de performances. Tout laisse penser qu'il s'agit du futur Magic9 Pro Max. D'après la marque elle-même, ce modèle sera dévoilé le 28 septembre en Chine, aux côtés de deux autres versions de la gamme Magic9. La fiche indique Android 17 et 16 Go de RAM, dont 14,78 Go réellement disponibles une fois le firmware installé. Le test, réalisé sur Geekbench 6.7.1, reste à confirmer.

Honor Magic V9 Pro Max geekbench

Un chipset musclé

La fiche mentionne un Snapdragon 8 Elite Gen 6, sans préciser sa déclinaison. Plusieurs médias, en recoupant la référence QTI SM8975, estiment qu'il s'agirait du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, fabriqué en 2 nanomètres contre 3 nanomètres pour le Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui équiperait le Magic9 classique et le Super Edition. 
L'architecture affiche huit cœurs : deux principaux à 5,01 GHz, trois de performance à 4,03 GHz et trois d'efficacité à 3,74 GHz, associés à un GPU Adreno 850 doté de 18 mégaoctets de mémoire graphique. Les scores obtenus, 3448 points en mono-cœur et 9353 en multi-cœur, rapprocheraient ce chipset des meilleures puces du marché.

Une gamme repensée

Contrairement aux attentes, la gamme ne comprendrait plus de Magic9 Pro simple : elle se limiterait au Magic9, au Magic9 Pro Max et au Magic9 Super Edition. Le Pro Max proposerait un écran OLED LTPO de 6,8 pouces en 2868 par 1320 pixels à 120 Hz de fréquence de rafraîchissement, une batterie de 8800 mAh, une charge filaire de 100 W et sans fil de 80 W, ainsi qu'un capteur photo de 200 mégapixels traité en colorimétrie avec ARRI. Selon le fabricant, une batterie « Qinghai Lake », à 40 % de silicium.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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