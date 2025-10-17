Honor présente le Robot Phone : un smartphone animé par l’IA et la robotique

Dévoilé initialement à Pékin, ce téléphone s’inscrit dans la dynamique du Honor Alpha Plan, projet stratégique visant à positionner Honor comme leader mondial des appareils intelligents. Il a fait partie de la présentation officielle du Magic8 et du Magic8 Pro.

Le Robot Phone se démarque radicalement des smartphones traditionnels, d’après Honor, en embarquant une caméra montée sur bras gimbal robotisé pouvant s’orienter à 360 degrés, se déployer et simuler des réactions expressives. Selon la marque, cette caméra n’est pas simplement un outil photographique : elle interagit avec l’environnement, propose des mouvements proches de ceux d’une tête robotisée, et ouvre la porte à une expérience utilisateur immersive, où le téléphone devient un véritable compagnon émotionnel.

L’appareil est propulsé par une intelligence multimodale, dotée de capacités d’apprentissage avancées. Il peut détecter les émotions de l’utilisateur, adapter ses réponses et même apprendre à évoluer au fil des usages, comme l’indique le fabricant dans son communiqué officiel. Cette faculté d’auto-évolution rapproche le Robot Phone de l’idéal du « compagnon intelligent », capable de ressentir et d’accompagner son possesseur au quotidien.

​ Intelligence artificielle et robotique, selon Honor

Ce lancement apparaît comme une étape décisive dans la stratégie Honor : au-delà des smartphones classiques, la série Magic8 introduit le concept de téléphones auto-volutifs, dont les capacités d’adaptation et d’auto-amélioration reposent sur une IA pilotée par des modèles propriétaires. Le Robot Phone incarne ainsi la vision d’un mobile émotionnellement intelligent, capable de coexister harmonieusement avec l’utilisateur.

Rappelons que la stratégie Alpha Plan, promue par Honor, engage la marque dans une course à l’innovation, avec des investissements massifs dans le domaine de l’IA embarquée et des objets connectés intelligents.

Selon Honor, les précisions techniques, les configurations, les coloris et le détail sur le prix seront révélés lors du prochain Mobile World Congress 2026 à Barcelone.