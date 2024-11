Huawei lance sa série Mate 70 : une nouvelle ère pour le géant chinois

Le smartphone Huawei Mate 70 standard arbore un écran OLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2500 nits. L'appareil est alimenté par une batterie de 5300 mAh, compatible avec la charge rapide 66W en filaire et 50W en sans fil. Le système photo comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable, accompagné d'un téléobjectif de 12 mégapixels et d'un ultra grand-angle de 40 mégapixels.

La version Pro se distingue par son écran plus généreux de 6,9 pouces et une batterie plus imposante de 5700 mAh. Elle bénéficie également d'une charge rapide améliorée atteignant 100W. Le modèle Pro+ enrichit cette configuration avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, tandis que la version RS Ultimate Design propose des matériaux premium comme le titane (photo ci-dessous).

Innovation logicielle et indépendance technologique

HarmonyOS NEXT représente une rupture majeure pour Huawei. Ce nouveau système d'exploitation, développé en interne, s'affranchit totalement d'Android. La marque a déjà sécurisé plus de 15 000 applications natives et vise les 100 000 dans les prochains mois.

Les utilisateurs peuvent choisir entre HarmonyOS 4.3, compatible Android, ou la nouvelle version HarmonyOS NEXT 5.0. L'une des fonctions les plus innovantes et démonstratrice de ce système est la possibilité de faire passer des images ou des notes d'un appareil à un autre comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous.

Huawei never disappoints.



The new Mate70 Series has an AI feature that lets you use palm gestures to share files between the phone and another Huawei device.



You might think of it as a gimmick, and it really is. But damn, it is so cool. pic.twitter.com/V2GQtb6mWg — Alvin (@sondesix) November 27, 2024

Le processeur Kirin 9020, fabriqué en Chine, équipe les modèles haut de gamme. Cette puce à 12 cœurs affiche des performances comparables aux meilleurs processeurs du marché, avec deux cœurs haute performance à 2,5 GHz, six cœurs intermédiaires à 2,15 GHz et quatre cœurs efficaces à 1,6 GHz.

Positionnement stratégique et perspectives

La tarification de la série Mate 70 illustre particulièrement l'ambition de Huawei sur le marché chinois. Le modèle de base est proposé à 5499 yuans (environ 760 euros), tandis que la version RS Ultimate Design culmine à 11999 yuans (environ 1653 euros). Nous attendons une prise de parole de la division France de Huawei pour nous dire quels seront les modèles qui seront commercialisés chez nous et à quels tarifs.