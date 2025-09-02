Huawei Mate XTs : le smartphone tri-pliable qui défie la concurrence

Huawei maintient son avance technologique sur le marché des smartphones pliables avec l'annonce imminente de son Mate XTs Extraordinary Master. Ce nouveau modèle « tri-fold », héritier du révolutionnaire Mate XT lancé en 2024, sera officiellement présenté le 4 septembre 2025 lors d'une conférence en Chine.

Cette seconde génération apporte des améliorations substantielles tant au niveau technique qu'économique, avec un prix annoncé de 15 000 yuans, soit environ 1800 euros en conversion directe. Attention, pour nous, s’il est commercialisé en France, son tarif devrait être plus élevé.

Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement stratégique puisqu'elle coïncide avec le lancement du Samsung Galaxy S25 FE et précède de quelques jours la traditionnelle conférence de rentrée d'Apple. Le fabricant chinois semble ainsi vouloir démontrer sa capacité d'innovation face à des concurrents qui peinent encore à proposer des alternatives crédibles sur le segment des smartphones à trois volets.

Alors que Samsung travaille toujours sur son propre modèle « tri-fold » et qu'Apple n'a pas encore communiqué sur ce format, Huawei consolide ainsi son statut de précurseur technologique malgré les sanctions américaines qui limitent sa présence internationale.

Un design éprouvé avec des améliorations notables

Le Mate XTs conserve l'architecture générale qui a fait le succès de son prédécesseur tout en apportant des raffinements significatifs. Ainsi, le smartphone maintient son design pliable en trois volets grâce à une double charnière qui permet de transformer l'appareil d'un smartphone classique de 6,4 pouces en véritable tablette de 10,2 pouces.

Cette flexibilité d'usage constitue l'atout principal du modèle face aux smartphones pliables traditionnels qui ne proposent qu'un seul pli.

D'après Huawei, l'esthétique générale reprend les codes visuels établis avec des finitions dorées et une imposante excroissance photographique au dos de l'appareil. Toutefois, la marque introduit de nouveaux coloris pour viser un public plus large encore. En effet, outre les teintes rouge et noire du modèle précédent, le Mate XTs sera décliné en blanc et or ainsi qu'en violet, offrant ainsi quatre options chromatiques aux futurs utilisateurs.

L'innovation majeure de ce nouveau modèle réside dans l'intégration de la nouvelle charnière « Tiangong Hinge System ». L’idée est d’atténuer le pli visible sur l'écran, l'un des défauts récurrents des smartphones pliables actuels. Huawei affirme que cette amélioration renforce également la durabilité de l'ensemble.

Performances et nouvelles fonctionnalités

Le Mate XTs embarque le nouveau processeur Kirin 9020 accompagné du GPU Maleoon 920, marquant une montée en puissance par rapport au Kirin 9010 de la génération précédente. Cette configuration offre des performances accrues tout en optimisant la consommation énergétique.

La configuration mémoire reste identique au modèle précédent soit 16 Go de RAM au format LPDDR5 et des options de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Cette généreuse capacité de mémoire vive s'avère nécessaire pour exploiter pleinement les capacités multitâches qu'offre le format « tri-fold », permettant d'afficher plusieurs applications simultanément sur les différentes sections d'écran.

La grande nouveauté fonctionnelle concerne la prise en charge du stylet, une première pour un smartphone pliable de cette configuration. Cette intégration élargit considérablement les possibilités d'usage, particulièrement en mode tablette déployée. Des vidéos de démonstration montrent des dirigeants de Huawei utilisant le smartphone avec un stylet dédié, suggérant une expérience comparable à celle des tablettes professionnelles.

Côté photographie, Huawei équipe son Mate XTs d'un capteur principal de 50 mégapixels à ouverture variable, complété par un téléobjectif périscopique amélioré et la technologie « Red Maple » selon la marque. Le principe est ici d’améliorer la restitution des couleurs, un aspect souvent négligé sur les smartphones pliables où l'accent est mis sur les prouesses techniques au détriment de la qualité d'image.

Face à la concurrence

Le Mate XTs arrive sur un marché où Huawei jouit d'une position de quasi-monopole. Effectivement, aucun autre constructeur majeur ne commercialise actuellement de smartphone à trois plis. On sait toutefois que Samsung travaille encore sur son propre modèle sans date de sortie annoncée. Cette avance technologique confère au fabricant chinois un avantage concurrentiel significatif sur un segment appelé à se développer.

Face aux smartphones pliants traditionnels comme le Galaxy Z Fold7 de Samsung, vendu à plus de 2100 euros selon les tarifs actuels, le Mate XTs se positionne différemment. Alors que le modèle coréen propose un écran déployé de 7,6 pouces, le smartphone de Huawei atteint 10,2 pouces, se rapprochant davantage du format tablette.

Par rapport à son prédécesseur direct, le Mate XT qui était commercialisé 3500 euros à l'international, le nouveau modèle afficherait une baisse de prix remarquable de plus de 40%, selon les marchés. Selon Huawei, cette stratégie de prix vise à démocratiser l'accès aux smartphones « tri-fold », jusqu'alors réservés à une clientèle très haut de gamme.

Toutefois, la comparaison avec les produits concurrents reste limitée par les contraintes géopolitiques. En effet, l'embargo technologique américain impose toujours des restrictions sur les composants et services Google, limitant l'attrait du produit hors du marché chinois. Cette situation contraint Huawei à s'appuyer sur son écosystème HarmonyOS et ses services propriétaires, un frein potentiel à l'adoption internationale.

Le Mate XTs Extraordinary Master sera présenté officiellement le 4 septembre 2025 à 14h30 heure locale chinoise.