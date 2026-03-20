Huawei mise sur l'autonomie avec la série Enjoy 90

À retenir Huawei dévoilera sa nouvelle série Enjoy 90 le 23 mars en Chine, remplaçant la série Enjoy 80.

en Chine, remplaçant la série Enjoy 80. Le Enjoy 90 Pro Max se distingue par une batterie de 8500 mAh , offrant une autonomie prolongée.

se distingue par une batterie de , offrant une autonomie prolongée. La série inclura également le Enjoy 90 Plus, avec une batterie de 6620 mAh et un écran LCD de 6,2 pouces.

Huawei continue son offensive sur le segment des smartphones de milieu de gamme notamment avec la série Enjoy 90 qui devrait remplacer ceux de la série Enjoy 80.

Rappelons que ces gammes ne sont pas (encore ?) commercialisées en France mais elles indiquent quelles sont les orientations du géant chinois en matière de composants et éventuellement de design pour ses modèles abordables.

Chez nous, on a droit aux Nova qui sont finalement des déclinaisons des modèles Enjoy mais avec des lignes plus raffinées ainsi que des configurations photo plus abouties.

Une énorme batterie, parmi les capacitives du marché

Ce qui est intéressant de souligner ici, c’est l’énorme capacité de la batterie du Enjoy 90 Pro Max, ce qui pourrait préfigurer celles des prochains mobiles Huawei dans le segment du milieu et pourquoi pas aussi, du haut de gamme. Avec 8500 mAh, il y a largement de quoi tenir deux jours d’utilisation.

Sinon, l'appareil arbore un écran OLED de 6,84 pouces entièrement plat. Il intègre 8 Go de RAM et un stockage allant jusqu'à 512 Go, le tout propulsé par une puce Kirin de série 8, conséquence des restrictions américaines empêchant l'usage de Snapdragon récents.

Le design se distingue par un module photo arrière circulaire abritant deux capteurs, et un poinçon central pour les selfies. Disponible en coloris bleu flying blue selon Huawei, il tourne sous HarmonyOS.

En outre, sachez également que Huawei s’apprête à annoncer une autre déclinaison, le Enjoy 90 Plus, plus accessible, à priori avec un écran LCD de 6,2 pouces et une batterie de 6620 mAh tout de même.

Son module photo carré intègre un capteur principal de 50 mégapixels, contrairement au cercle du Pro Max et son design est assez différent.

D'après Huawei, le lancement officiel de la série Enjoy 90 aura lieu le 23 mars en Chine, avec premières ventes peu après.