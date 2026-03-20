Huawei mise sur l'autonomie avec la série Enjoy 90

Le géant chinois Huawei s'apprête à dévoiler sa nouvelle gamme Enjoy 90 le 23 mars prochain en Chine. Cette série mettrait l'accent sur des batteries généreuses, avec le Enjoy 90 Pro Max équipé d'une capacité de 8500 mAh, d'après les fuites les plus sérieuses.

Sylvain Pichot - publié le 20/03/2026 à 15h30
Huawei Enjoy 90 Pro Max et Enjoy Plus

À retenir

  • Huawei dévoilera sa nouvelle série Enjoy 90 le 23 mars en Chine, remplaçant la série Enjoy 80.
  • Le Enjoy 90 Pro Max se distingue par une batterie de 8500 mAh, offrant une autonomie prolongée.
  • La série inclura également le Enjoy 90 Plus, avec une batterie de 6620 mAh et un écran LCD de 6,2 pouces.

Huawei continue son offensive sur le segment des smartphones de milieu de gamme notamment avec la série Enjoy 90 qui devrait remplacer ceux de la série Enjoy 80. 

Rappelons que ces gammes ne sont pas (encore ?) commercialisées en France mais elles indiquent quelles sont les orientations du géant chinois en matière de composants et éventuellement de design pour ses modèles abordables. 

Chez nous, on a droit aux Nova qui sont finalement des déclinaisons des modèles Enjoy mais avec des lignes plus raffinées ainsi que des configurations photo plus abouties.

Une énorme batterie, parmi les capacitives du marché

Ce qui est intéressant de souligner ici, c’est l’énorme capacité de la batterie du Enjoy 90 Pro Max, ce qui pourrait préfigurer celles des prochains mobiles Huawei dans le segment du milieu et pourquoi pas aussi, du haut de gamme. Avec 8500 mAh, il y a largement de quoi tenir deux jours d’utilisation. 

Sinon, l'appareil arbore un écran OLED de 6,84 pouces entièrement plat. Il intègre 8 Go de RAM et un stockage allant jusqu'à 512 Go, le tout propulsé par une puce Kirin de série 8, conséquence des restrictions américaines empêchant l'usage de Snapdragon récents.

Huawei Enjoy 90 Pro Max

Le design se distingue par un module photo arrière circulaire abritant deux capteurs, et un poinçon central pour les selfies. Disponible en coloris bleu flying blue selon Huawei, il tourne sous HarmonyOS. 

En outre, sachez également que Huawei s’apprête à annoncer une autre déclinaison, le Enjoy 90 Plus, plus accessible, à priori avec un écran LCD de 6,2 pouces et une batterie de 6620 mAh tout de même. 

Son module photo carré intègre un capteur principal de 50 mégapixels, contrairement au cercle du Pro Max et son design est assez différent. 
D'après Huawei, le lancement officiel de la série Enjoy 90 aura lieu le 23 mars en Chine, avec premières ventes peu après.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
oneplus 15
Guide d'achat

Charge ultra rapide et/ou Batteries Silicium-Carbone pour ne plus jamais attendre

20/03/2026
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Processeurs NPU : trois smartphones qui pensent avant vous (et qui le font bien)

19/03/2026
Nothing Phone (4a)
Guide d'achat

Notre sélection des 3 smartphones milieu de gamme du moment

18/03/2026
Samsung Galaxy S26 Ultra
Guide d'achat

Au-delà du visible : L'ère des écrans sans polariseur et à gestion photonique

17/03/2026