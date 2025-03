Huawei Pura X : le nouveau smartphone pliant qui redéfinit l'innovation

Le Huawei Pura X adopte un format pliant inédit. Contrairement à la majorité des smartphones pliants qui s'ouvrent verticalement, le Pura X opte pour une ouverture latérale, offrant un écran au ratio 16:10. Ce choix ergonomique permet une utilisation optimale, que ce soit pour la navigation horizontale ou verticale.

Plusieurs aspects originaux en font un modèle unique sur le marché des smartphones pliants. Tout d’abord, il propose un format d'écran plus large que la norme, offrant une expérience visuelle plus immersive et polyvalente.

Cela permet d'augmenter la surface d'affichage de 30% par rapport aux téléphones 16:9 classiques. Son mécanisme de pliage latéral, contrairement à la plupart des smartphones pliants qui s'ouvrent verticalement. Une fois déplié, le Pura X ressemble davantage à une petite tablette qu'à un smartphone traditionnel.

Il est doté d’un écran externe carré de 3,5 pouces, offrant une expérience utilisateur unique lorsque le téléphone est fermé. Le Pura X est un appareil qui se situe à mi-chemin entre le smartphone et la tablette, redéfinissant ainsi les codes du marché des appareils pliants.

Une fois déplié, il révèle un écran principal OLED LTPO 2.0 de 6,3 pouces, capable d'atteindre une luminosité impressionnante de 2 500 cd/m². Ce dernier veut offrir une expérience visuelle immersive grâce à sa résolution de 2120 x 1320 pixels et sa fréquence de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz.

Des performances à la hauteur

Sous le capot, le Huawei Pura X est équipé du système d'exploitation HarmonyOS 5.0, basé sur HarmonyOS NEXT. Ce dernier marque une rupture complète avec Android et met en avant l'écosystème logiciel propre à Huawei. Le smartphone intègre également des fonctionnalités d'intelligence artificielle avancées grâce au modèle linguistique Pangu AI et à la technologie DeepSeek, qui promettent une expérience utilisateur fluide et intuitive.

Côté matériel, le Pura X propose jusqu'à 16 Go de RAM et un espace de stockage atteignant 1 To, idéal pour les utilisateurs exigeants. La batterie de 4 720 mAh assure une autonomie solide, tandis que la charge rapide filaire (66 W) et sans fil (40 W) garantit une recharge rapide en toutes circonstances.

Un appareil photo polyvalent

Le Huawei Pura X ne se contente pas d'être performant ; il excelle également dans le domaine de la photographie. Il est doté d'un triple module caméra arrière comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un objectif ultra grand-angle macro de 40 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique et OIS. À l'avant, on retrouve une caméra ultra grand-angle de 10,7 mégapixels, idéale pour les selfies et les appels vidéo.

Prix et disponibilité

Le Huawei Pura X est actuellement disponible en Chine à partir du 21 mars 2025 via VMall. Voici les prix annoncés : 12+256 Go environ 1020 euros, 12+512 Go environ 1090 euros, 16+512 Go environ 1225 euros et 16Go+1 To à 1360 euros. Le smartphone est proposé en plusieurs coloris élégants : rouge, vert, blanc, gris et noir. Pour le moment, aucune information n'a encore été communiquée concernant une éventuelle sortie internationale.