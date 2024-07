Ici, le S24 Ultra de Samsung est vendu avec une remise immédiate de 120 €, 10 % de réduction et un financement en 24 fois sans frais !

Le Galaxy S24 Ultra est probablement l’un, si ce n’est LE smartphone Android le plus apprécié, et cela s’explique assez facilement, premièrement, il est le modèle le plus puissant de Samsung, qui est numéro 1 dans le monde ; et deuxièmement, en plus d’être puissant, il propose une expérience utilisateur sans faille qui ne peut que plaire, à moins de ne pas aimer les écrans trop grands !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

En effet, avec une taille d’écran proche d’une Switch de Nintendo, mais avec un processeur bien plus puissant, le Snapdragon 8 Gen 3 et un écran Dynamic Amoled 2X impressionnant (tout simplement le plus bel écran à sa sortie) et toujours dans le top aujourd’hui sur Dxomark… Il est difficile de trouver mieux.

Cela est d’autant plus vrai qu’il ne faut pas oublier que Samsung propose également un véritable environnement connecté, que ce soit avec des applications, mais aussi d’autres appareils, qui rendent l’expérience bien plus pratique et saisissante.

Le Galaxy S24 Ultra devient ainsi le centre névralgique de tout un écosystème, écouteurs, enceintes, montres connectées, et bien d’autres appareils… Même votre lave-linge Samsung !

Découvrez aussi notre test du Galaxy S24 Ultra de Samsung !

Quelles sont les offres de Samsung en ce moment ?

Samsung propose dans un premier temps une réduction de 10 % si vous passez par leur application. Vous avez ensuite une remise immédiate de 120 € lors de l’achat du S24 Ultra.

Vous pouvez ajouter à cela la possibilité de payer jusqu’en 24 fois sans frais votre appareil.