Idéal comme cadeau de Noël, cet iPhone reconditionné est en promo pour le Black Friday à moins de 180 €

Se tourner vers des produits reconditionnés est devenu une pratique de plus en plus évidente pour beaucoup d’entre nous, et cela n’a rien d’étonnant, car elle permet de répondre à deux questions de manière efficace : réduire les prix et agir pour l'environnement.

En plus de cela, le commerçant qui nous intéresse aujourd’hui reconditionne ses appareils en France. CertiDeal, puisque c’est de lui dont nous parlons, est une enseigne française qui propose des appareils entièrement reconditionnés en France, avec une garantie de 2 ans et un très bon suivi lors de l'achat.

Vous pouvez notamment trouver un iPhone 12 Mini à prix excellent puisqu’il est vendu pour 195 €, mais avec le code BLACKFRIDAY il passe à 175 €.

La fiche technique de l'iPhone 12 Mini

Dimensions : 131.5x64.2x7.4 mm

: 131.5x64.2x7.4 mm Poids : 133 g

: 133 g Système d'exploitation iOS

iOS Processeur : A14 Bionic

: A14 Bionic Mémoire vive : 4Go

L’iPhone 12 Mini est un appareil à petit prix proposé par Apple à l’origine pour donner accès à ses haut de gamme. Il s’agit donc de l’un des rares appareils IOS que l'on peut considérer de milieu de gamme.

Il n’en reste pas moins une valeur sûre pour les fans qui retrouveront tout ce qui fait l’attrait des appareils d’Apple : interface ergonomique ; appareil photo de pointe ; petit format ; etc.

Quelle est l’offre de CertiDeal en ce moment ?

CertiDeal nous propose un iPhone 12 Mini à 195 €, avec en plus de cela un code promo BLACKFRIDAY pour faire baisser le prix d’encore 20 € ! Vendu avec une garantie de 2 ans, le smartphone est ce qu’on appelle un Dur à Cuire, c'est-à-dire qu’il peut présenter des dégâts esthétiques et que la couleur est aléatoire en fonction des disponibilités.

Mais il est totalement fonctionnel, et si c’est l’efficacité plutôt que l’esthétique qui vous intéresse, alors il s’agit d’un très bon plan.