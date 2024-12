Il est à moins 200 € sur Amazon, ce modèle succède aux meilleures ventes de Samsung en 2024 !

Le Galaxy A16 a été lancé assez récemment et est disponible depuis quelques semaines maintenant. Les modèles Galaxy A14 et A15 se sont imposés comme de véritables succès commerciaux, figurant parmi les meilleures ventes mondiales, et il est probable que le Galaxy A16 connaîtra également une belle popularité dans le cadre de l’entrée/milieu de gamme. Bien que sa sortie ait été relativement discrète, il est certain que le Galaxy A16 pourrait s’installer durablement dans cette gamme.