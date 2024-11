Il passe sous les 150 €, ce smartphone milieu de gamme avec écran Super Amoled disparu du store de Samsung en a pourtant encore sous le coude

Le Galaxy A15 est le successeur du Galaxy A14, appareil best seller numéro 1 de Samsung, que le géant coréen avait réussi à hisser dans le top 10 mondial au côté des iPhone ô combien monopolistiques de la firme américaine. En Inde, il était même numéro 1, c’est dire si ces smartphones à la frontière entre l’entrée de gamme et le milieu ont de quoi plaire et atteindre une grande variété de profils.

Le Samsung Galaxy A15 est sorti en 2024 et s’est vu remplacé très récemment par la version 16, une sortie quelque peu silencieuse, et même étonnante, car le reste de la gamme A en est toujours à sa 5e génération.

Nonobstant cette vanité un tantinet énigmatique de la part de Samsung qui nous a habitué à des sorties plus régulières, on ne peut en fin de compte que se réjouir de cela, ce lancement prématuré ayant engendré la baisse naturelle du prix du Galaxy A15, baisse accentuée par la période de promotion que nous vivons actuellement jusqu’au 1er décembre où culminera le Cyber Monday qui suit traditionnellement le Black Friday depuis des années.

Fiche technique du Samsung Galaxy A15

Écran : Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,5 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur DImensity 700

Processeur DImensity 700 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

L’appareil est un outil, mais un bel outil. Pas question de lui demander de s’approcher du haut de gamme et d’apporter des révolutions, en revanche, il met en avant des qualités, des plus intéressantes dans notre contexte « multimédia » où se procurer un smartphone, c’est également accéder à une interface qui servira tout autant pour écouter de la musique que visionner nos séries en streaming.

Et cela, le Galaxy A15 le fait excellemment bien grâce à une bonne optimisation, mais surtout un écran plutôt grand de 6,5 pouces avec une dalle Super Amoled, endémique des appareils milieu de gamme Samsung, écran qui propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui le rend plutôt adapté au gaming.

Quelle offre peut-on découvrir en ce moment sur les Internets ?

Le Galaxy A15 se dévoile au prix de 149 € sur Amazon, un prix plutôt appréciable, lui qui se retrouvait à 219 € chez Samsung. Il s’agit d’un « Choix d’Amazon », ce qui veut dire que la plateforme choisit de mettre en avant ses qualités. C’est d’ailleurs Amazon directement qui envoie le produit, et vous avez la possibilité de payer jusqu’en 4 fois.