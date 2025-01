Il vient d'obtenir la médaille d'or, ce smartphone possède la meilleure batterie au monde et c'est loin d'être son seul atout

Les constructeurs de smartphones nous proposent des appareils toujours plus innovants et qui se spécialisent en fonction des besoins des utilisateurs. C’est ainsi que Honor nous propose ses nouveaux Magic 7 Series incroyablement résistants et doués d’une autonomie sans précédent pour des appareils grand public.

Le Honor Magic 7 Pro est le nouveau modèle qui vient remplacer le Magic 6 Pro, parfois considéré comme le meilleur smartphone au monde en termes de caractéristiques globales. Mais aujourd’hui, celui qui nous intéresse, c’est sa version milieu de gamme, le Honor Magic 7 Lite (Honor X9c dans certaines régions du monde).

La fiche technique du Honor Magic 7 Lite et son public cible

Dimensions 162.8x75.5x7,98 mm Poids 189 g Étanchéité IP64 Système d'exploitation Android Processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 Couleurs Violet, Noir, Vert Stockage Interne 256 Go, 512 Go Mémoire vive 8Go

Le site d’expertise Dxomark vient de lui décerner la médaille d’or de la meilleure autonomie, mais pas besoin d'argument d’autorité, il suffit de dire que la batterie du Honor Magic 7 Lite est proposé avec 6600 mAh et permet au smartphone de rester allumer pendant 89 heures sans avoir besoin de recharge…

En 5 minutes, sa recharge lui redonne 7 heures d’autonomie !

Impressionnant, d’autant plus que ce smartphone a également une excellente utilisation de l’énergie, car il se décharge particulièrement lentement en regardant des vidéos en streaming ou en jouant, avec une activité intense de 7 heures dans la journée, il peut durer 55 heures d’après les tests de Dxomark !

Même dans des conditions météorologiques extrêmes, il reste d’attaques : de 50° à -30°, son autonomie reste peu influencée ! Et cette autonomie impressionnante n’est absolument pas le seul atout de ce smartphone, car en plus de cela, il est ultrarésistant. On peut enfoncer un clou avec son écran et le faire tomber de 2 mètres.

C'était déjà le cas avec le modèle précédent comme vous pouvez le voir :

???? très impressionnant : test de la solidité de l'écran du @Honorglobal Magic6 Lite , sachant qu'il est aussi capable de résister à une chute de 1,5m de haut même sur sol granuleux ????

Adieu la coque de protection et bonjour le beau design @Honor_FR pic.twitter.com/abbjKZRcuZ — Sylvain Pichot (@SylvainPichot) January 3, 2024

Pour aller dans le plus pratique, le Honor Magic 7 Lite propose un écran AMOLED avec 120 Hz de rafraîchissement, une puce Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 et 8 Go de RAM , il est donc plutôt puissant avec un écran haut de gamme, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui aiment les multimédias.

Un très bon smartphone caméléon pour la vie de tous les jours que vous pouvez même emmener en randonnée.

Quelles offres pour le Honor Magic 7 Lite en ce moment ?

Le Honor Magic 7 Lite vient de sortir, mais vous pouvez déjà le trouver avec des réductions intéressantes sur certains sites comme la Fnac, ou Rakuten. Voici les différentes offres :