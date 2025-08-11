iPhone 11 Pro : à peine plus de 200 € et avec un logiciel toujours mis à jour pour ce reconditionné Apple

- publié le 11/08/2025 à 12h15

La rentrée, c’est le moment privilégié des Français pour faire peau neuve et renouveler son matériel, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

Si vous avez des enfants, des proches seniors, ou même si vous aimez simplement les smartphones d’Apple mais moins leurs prix, sachez que l’iPhone 11 Pro est disponible à un tarif très avantageux en ce moment.

L’iPhone 11 Pro : un smartphone qui en a toujours dans le ventre

L’iPhone 11 Pro a déjà 5 ans. Mais pour un iPhone, ce n’est pas si vieux.

Apple était déjà très en avance à cette période, proposant des modèles toujours d’actualité : écran OLED, excellent appareil photo, format compact, puissance au rendez-vous.

De plus, l’iPhone 11 Pro bénéficie encore des dernières mises à jour majeures et de sécurité d’iOS.

À retenir : Cet appareil reste un excellent choix pour offrir un smartphone à un adolescent pour la rentrée, ou pour s’offrir un iPhone à prix réduit.

Où se procurer l’iPhone 11 Pro au meilleur prix ?

C’est auprès de CertiDeal que nous avons trouvé l’offre reconditionnée la plus intéressante.

Reconditionnement en France

Livraison offerte avec le code LIVRAISONGRATIS

Paiement en plusieurs fois disponible

Satisfait ou remboursé sous 21 jours

Au moment de la rédaction, l’iPhone 11 Pro est affiché à 206 €. Seul le Face ID est absent, expliquant ce prix très bas.

Cependant, cette fonctionnalité est optionnelle et son absence n’impacte pas significativement l’expérience utilisateur.