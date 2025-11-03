CertiDeal est une entreprise française indépendante devenue l'experte du reconditionnement en France. Eh oui, contrairement à de nombreuses autres plateformes, ici, chaque appareil est testé, réparé et garanti directement dans les ateliers de l'enseigne.

Les batteries sont contrôlées en excellent état et la garantie atteint 30 mois, soit bien plus que le minimum légal du marché.

Bon plan : l’iPhone 12 reconditionné passe à 209,99 € avec le code HALLOWEEN15 jusqu’à ce soir, reconditionné et garanti 30 mois par CertiDeal.

Un iPhone encore très actuel, à prix mini

Malgré la sortie des modèles récents, l’iPhone 12 est un excellent compromis entre puissance, photo et design. Son écran OLED lumineux, sa puce A14 Bionic et sa compatibilité 5G en font un smartphone fluide et durable, idéal pour un usage quotidien exigeant.

Disponible en plusieurs grades esthétiques, du Correct au Premium, il est proposé à partir de 229,99 €, avec la possibilité de descendre sous les 210 € grâce à l’offre du jour. Une occasion pour les fans d’Apple souhaitant retrouver les performances d’un iPhone récent à prix réduit.

✅ Points forts Reconditionné en France par une entreprise indépendante

Garantie longue de 30 mois

Batterie testée et en excellent état

Possibilité d’ajouter une batterie neuve (en option payante)

Livré avec câble de chargement

Prix exceptionnel sous les 210 € avec code HALLOWEEN15 ⚠️ À prendre en compte Offre limitée dans le temps (jusqu’à ce soir)

Options additionnelles payantes (batterie neuve, pack coque + vitre)

Expédition sous 6 jours

CertiDeal, un acteur français qui rassure

CertiDeal est devenu l'alternative sérieuse aux grandes plateformes de revente. Basée en Ile-de-France, CertiDeal gère en interne la sélection, le diagnostic et le reconditionnement des smartphones. Chaque iPhone est testé, testé… et retesté avant expédition.

Les acheteurs bénéficient d’une politique satisfait ou remboursé pendant 30 jours, d’une livraison sécurisée et d’un paiement flexible en 3x, 4x ou 24x. Ce niveau de service explique pourquoi plus de 1500 clients ont déjà noté positivement ce modèle, avec une satisfaction moyenne de 4,8/5. Pour nous, c'est un vrai green flag.