iPhone 12 Pro : la meilleure promo à prix cassé pour le nouveau champion du reconditionné

Il y a trois ans, l’iPhone 12 Pro était le summum de la technologie Apple. Aujourd’hui, il reste une option pertinente, surtout en version reconditionnée.

Élégant, puissant et bien équipé, il revient sur le devant de la scène à un tarif bien plus accessible grâce à une astuce simple mais efficace.

CertiDeal, spécialiste français du reconditionnement, propose actuellement l’iPhone 12 Pro à un prix cassé, avec un bonus pour la rentrée : le code promo RENTREE10 vous permet de déduire 10 € supplémentaires sur votre commande.

Tous les modèles sont remis à neuf en France dans les locaux CertiDeal, selon les normes du Code de la consommation. Un reconditionnement rigoureux qui garantit fiabilité et tranquillité d’esprit à l’arrivée.

Il est ainsi possible de mettre la main sur un iPhone 12 Pro pour moins de 330 €.

iPhone 12 Pro : des performances toujours au top

Ce modèle embarque un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces (1170 x 2532 px), un châssis en acier inoxydable et surtout la puce A14 Bionic.

Même en 2025, cette puce reste largement suffisante pour toutes les tâches du quotidien : navigation, streaming ou jeu mobile.

Capteur principal 12 MP

Ultra grand-angle 12 MP

Téléobjectif 12 MP avec zoom optique

Le traitement logiciel d’Apple reste un atout majeur : des clichés nets, équilibrés et capables de rivaliser avec des modèles bien plus récents, même en basse lumière.

L’iPhone 12 Pro n’est peut-être plus la star du catalogue Apple, mais en reconditionné, il conserve un excellent équilibre entre puissance, design et prix.

Pourquoi se tourner vers le reconditionné ?

Au-delà du prix attractif, choisir un iPhone reconditionné présente plusieurs avantages :

Un tarif réduit : pour le prix d’un milieu de gamme, vous obtenez un flagship Apple encore mis à jour.

: pour le prix d’un milieu de gamme, vous obtenez un flagship Apple encore mis à jour. Un geste écolo : moins de production neuve, c’est aussi moins d’impact environnemental.

: moins de production neuve, c’est aussi moins d’impact environnemental. Une garantie incluse : CertiDeal assure une garantie complète sur tous ses produits.