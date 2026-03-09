Reconditionnés : les trois smartphones les mieux vendus en 2025, et pourquoi c'est important

À retenir : Le top 10 des ventes de smartphones reconditionnés en 2025 est composé à 100 % de modèles Apple. L'iPhone 13 devient le nouveau leader du marché français devant l'iPhone 11.

Cette domination sans partage d'Apple s'explique assez facilement. En France, plus un produit est diffusé, plus son marché secondaire est fluide. Les iPhone étant en tête des ventes, les acheteurs se tournent ainsi plus naturellement vers la marque à la pomme, car ils savent qu'ils trouveront facilement des accessoires, des pièces de rechange et, surtout, une interface qu'ils maîtrisent déjà.

Le Top 3 des ventes 2025, ou L'hégémonie de l'iPhone

Voici le podium qui a dominé l'année 2025, basé sur les transactions réelles du réseau Easy Cash :

N°1 : iPhone 13 (128 Go). Il prend officiellement la première place et détrône l'iPhone 11.

Il prend officiellement la première place et détrône l'iPhone 11. N°2 : iPhone 11 (64 Go). Bien que plus ancien, il reste un best-seller grâce à son prix plancher , idéal pour un premier smartphone.

Bien que plus ancien, il reste un best-seller grâce à son , idéal pour un premier smartphone. N°3 : iPhone 12 (64 Go). Il stabilise sa position, offrant la 5G et un design moderne.

Cependant, derrière ce succès commercial se cache une mécanique financière plus complexe.

Si l'iPhone est la marque la plus vendue, elle est aussi celle qui subit les corrections de prix les plus violentes. Le baromètre d'Easy Cash met en évidence un fossé entre les modèles haut de gamme et les modèles d'entrée de gamme concernant la conservation dans le temps.

✅ Les points forts d'Apple Revente ultra-rapide et facile

Mises à jour iOS très durables

Écosystème d'accessoires immense ⚠️ Les points faibles Décote annuelle très importante

Prix d'achat initial élevé

Forte pression lors des Keynotes

Le paradoxe Apple, leader des ventes, mais champion de la décote

C'est l'enseignement majeur du baromètre, Xiaomi et Samsung conservent 3 fois mieux leur valeur qu'Apple en pourcentage. Par exemple, le Xiaomi Redmi Note 13 n'a perdu que 8,7 % de sa valeur en un an, là où l'iPhone 15 Plus s'est effondré de 29,3 %, soit une perte sèche de plus de 230 €.

Cette forte décote d'Apple s'explique principalement par le rythme effréné des sorties et l'engouement très fort. Chaque mois de septembre, la nouvelle Keynote vient déprécier les générations précédentes, bien plus que pour d'autres marques où, paradoxalement, l'image de marque est moins puissante.

Le marché secondaire recalibre alors immédiatement les prix, créant une opportunité unique pour ceux qui ne cherchent pas absolument le dernier cri.

Modèle Baisse sur 1 an (%) Perte en euros (€) Xiaomi Redmi Note 13 - 8,7 % - 13,4 € Samsung Galaxy A15 - 9,8 % - 14,7 € iPhone 15 Plus - 29,3 % - 231,8 €

Pour le vendeur, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais pour le consommateur, cette baisse de prix est une excellente opportunité. Elle permet de s'offrir des modèles récents comme l'iPhone 14 ou l'iPhone 15 à des tarifs qui chutent beaucoup plus vite que sur le marché du neuf.