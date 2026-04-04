iPhone 13 : le reconditionné le plus vendu en 2025, mais ce n'est pas qu'une question de prix (heureusement)

Alors que les nouveaux modèles franchissent chaque année des sommets tarifaires, l'iPhone 13 tire son épingle du jeu. Ce smartphone ne se limite pas à son accessibilité sur le marché du reconditionné ; il maintient une vraie fluidité là où ses concurrents de l'époque commencent à montrer des signes de fatigue, s'ils ne sont pas déjà à la poubelle.

Rémi Deschamps - publié le 04/04/2026 à 17h45
L'iPhone 13

On a souvent tendance à penser que le succès d'un modèle sorti il y a quelques années ne repose que sur la chute de son tarif. Pourtant, si l'on regarde de plus près les chiffres du reconditionné, l'iPhone 13 ne se résumevraiment pas à cela ; il demeure techniquement dans le coup pour un usage quotidien intensif, car Appel continu à le mettre à jour !

 

Un équilibre global qui traverse les années

Le véritable point fort de ce modèle réside dans sa puce A15 Bionic. Ce processeur lui permet d'encaisser sans broncher les dernières versions d'iOS. 

C'est un smartphone pensé pour durer, qui propose encore aujourd'hui une expérience utilisateur que bien des modèles neufs de milieu de gamme peinent à égaler.

Ce qui le rend également intéressant, c'est son format de 6,1 pouces associé à une gestion de l'énergie qui a marqué un vrai tournant chez Apple. En choisissant un iPhone 13 reconditionné, on s'offre une pépite qui bénéficiera encore de plusieurs années de support logiciel.

L'offre Certideal : le grade Correct pour faire chuter la facture

Actuellement, chez Certideal, le modèle 128 Go en coloris Minuit s'affiche à un prix particulièrement agressif. 

Concrètement, cela signifie que le châssis ou l'écran peuvent présenter des traces d'utilisation visibles comme des rayures ou de petits impacts, mais que l'appareil a été récupéré en France et est testé et certifié 100 % fonctionnel par des techniciens en France.

L'avantage de cette offre, c'est qu'elle permet d'entrer dans l'écosystème des mobiles Apple pour une fraction du prix d'origine. L'appareil est couvert par une garantie de 30 mois, ce qui lève les doutes habituels liés au marché de l'occasion et offre une sérénité totale à l'usage.

Rapport qualité/prix : Le ticket d'entrée le plus cohérent pour iOS en 2026.
Puissance préservée : La puce A15 reste très performante pour les jeux et le multitâche.
Garantie Certideal : 30 mois de protection sur un produit expertisé localement et 30 jours de retour possible.
☑️ Esthétique : Le grade « correct » implique des défauts assumés.
☑️ Connectique : Encore en port Lightning, à l'heure où l'USB-C est devenu la norme universelle.

 

L'analyse de la rédaction : Si vous acceptez quelques marques d'usage, c'est l'investissement le plus sûr du marché recdonditionné actuel. Une valeur refuge qui ne déçoit jamais.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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