iPhone 13 Pro : un appareil photo de Pro pour moins de 350 € en reconditionné !

Privilégier un modèle haut de gamme reconditionné plutôt qu'un smartphone d'entrée de gamme neuf s'avère un meilleur investissement à long terme. Pour moins de 350 €, l'iPhone 13 Pro est sans aucun doute l'un des modèles Pro les plus abordables d'Apple actuellement, mais vaut-il encore le coup ?

Quels sont ses points forts face à l'iPhone 13 classique ?

L'iPhone 13 Pro est la version optimisée du modèle de base qui s'est imposé parmi les meilleures ventes du reconditionné en 2025.

Bien que les deux appareils partagent la puce A15 Bionic, la déclinaison Pro intègre plusieurs évolutions importantes :

Un écran Super Retina XDR avec ProMotion : Contrairement à la dalle fixe limitée à 60 Hz du modèle standard, la version Pro bénéficie d'un taux de rafraîchissement adaptatif grimpant jusqu'à 120 Hz.

: Contrairement à la dalle fixe limitée à 60 Hz du modèle standard, la version Pro bénéficie d'un taux de rafraîchissement adaptatif grimpant jusqu'à 120 Hz. Un triple capteur photo complet : Le bloc optique intègre un téléobjectif avec zoom optique 3x ainsi qu'un scanner LiDAR dédié à la mise au point rapide en basse luminosité. Il introduit également le mode Macro pour les prises de vue à très courte distance (deux centimètres) et prend en charge les formats professionnels Apple ProRAW et ProRes.

: Le bloc optique intègre un téléobjectif avec zoom optique 3x ainsi qu'un scanner LiDAR dédié à la mise au point rapide en basse luminosité. Il introduit également le mode Macro pour les prises de vue à très courte distance (deux centimètres) et prend en charge les formats professionnels Apple ProRAW et ProRes. Une configuration matérielle plus robuste : Son processeur graphique (GPU) dispose d'un cœur supplémentaire, et la mémoire vive (RAM) passe de 4 Go à 6 Go.

Les garanties de l'offre CertiDeal : accompagnement et suivi local

Lors de l'achat d'un appareil reconditionné, la fiabilité des processus de vérification est un critère de choix essentiel. L'offre de CertiDeal inclut des engagements supérieurs aux obligations légales du neuf ! Le smartphone bénéficie ainsi d'une garantie contractuelle de 30 mois, assurant une couverture étendue contre les pannes matérielles éventuelles.

La plateforme propose par ailleurs un délai de 30 jours pour changer d'avis, offrant la possibilité de voir en conditions réelles au quotidien si le reconditionné vous va. Enfin, l'intégralité du diagnostic technique et de la remise en état est effectuée en France, au sein de laboratoires spécialisés de l'enseigne.