iPhone 13 vs 14 en reconditionné : 100 € de différence, mais pour quelle réalité ?

Le marché de la seconde main a vu un passage de témoin majeur en 2025, car l'iPhone 13 a officiellement détrôné l'iPhone 11 comme modèle le plus vendu en reconditionné. Pourtant, l'iPhone 14 reste bien caché en embuscade avec un écart de prix qui se stabilise autour de 100 €. Pour les acheteurs, la question est donc simple : cette somme supplémentaire est-elle un investissement pertinent ?

Rémi Deschamps - publié le 23/03/2026 à 17h45
iPhone 13 VS iPhone 14

Pour répondre à cette question, nous nous appuyons sur les stocks de l'expert français CertiDeal, car ce spécialiste permet de bénéficier d'un appareil dont la traçabilité est maîtrisée et le suivi technique assuré directement dans ses ateliers situés en France.

 

Une ressemblance technique frappante entre les deux modèles

Il est important de souligner que l'iPhone 13 et l'iPhone 14 partagent une base technique extrêmement proche. Ils utilisent tous deux la puce A15 Bionic et proposent un design quasi identique. 

La distinction se joue sur des détails : un léger gain de mémoire vive (RAM) et quelques optimisations sur la partie photo pour le modèle 14.

Point de comparaisoniPhone 13iPhone 14
ProcesseurA15 BionicA15 Bionic (5 cœurs GPU)
Écran6,1" Super Retina XDR6,1" Super Retina XDR
Mises à jour iOSStandard+1 an (potentiellement)

L'arbitrage : la durée de détention face au prix

La véritable différence ne se situe pas dans l'usage immédiat, mais dans la longévité logicielle. 

En investissant 100 € de plus dans un iPhone 14, vous achetez potentiellement une année supplémentaire de mises à jour système de la part d'Apple. C'est un calcul à faire selon vos habitudes de renouvellement.

  • Garantie 30 mois : CertiDeal propose une couverture bien supérieure à l'obligation légale, assurant la durabilité de votre achat sur le long terme.
  • Droit de retour : Vous disposez de 30 jours pour changer d'avis et tester l'appareil dans vos conditions réelles.
  • Reconditionnement français : Chaque smartphone est sourcé et vérifié localement pour garantir un haut niveau de qualité.

L'analyse de la rédaction : Si vous changez de mobile souvent, tous les deux ans par exemple, l'iPhone 13 offre un rapport prix-performances imbattable. 

Si vous comptez garder votre smartphone le plus longtemps possible, l'iPhone 14 est un bon plna. Consultez notre comparateur de mobiles reconditionnés pour trouver un iPhone 14 au juste prix, si vous souhaitez comparer avec d'autres offres.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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