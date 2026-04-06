iPhone 14 Pro : C'est (vraiment) notre chouchou sur le marché reconditionné pour les fans d'Apple

Coincé entre un iPhone 13 qui s'arrache par son prix et un iPhone 15 Plus qui subit une décote record, l'iPhone 14 Pro apparaît en ce mois d'avril 2026 comme le point d'équilibre idéal. C'est l'appareil qui permet de goûter au très haut de gamme sans subir la frustration d'un modèle boudé par le marché ou techniquement trop daté.

Rémi Deschamps - publié le 06/04/2026 à 12h15
L'iPhone 14 Pro

Choisir un smartphone reconditionné demande souvent de faire des concessions, mais ce modèle Pro inverse la tendance. Si l'iPhone 13 reste le champion des ventes par sa simplicité, le 14 Pro apporte une longévité logicielle bien supérieure et des technologies d'affichage qui font encore aujourd'hui la différence au quotidien.

 

L'écran ProMotion : le détail qui change tout

Concrètement, l'iPhone 14 Pro surpasse l'iPhone 15 Plus sur un point crucial : son écran. Là où le modèle 15 Plus se contente d'un affichage classique, le 14 Pro propose la technologie ProMotion 120 Hz. Cette fluidité de navigation est immédiate dès que l'on fait défiler une page web ou que l'on joue à des titres exigeants.

Ajoutez à cela la Dynamic Island, cette encoche interactive qui centralise vos notifications, et vous obtenez un appareil qui n'a vraiment rien à envier aux sorties les plus récentes. C'est un smartphone pensé pour durer, capable d'encaisser les futures mises à jour d'iOS sans jamais montrer de signes de fatigue.

✅ Pourquoi c'est notre chouchou

  • Écran supérieur : Le 120 Hz offre une fluidité que l'iPhone 15 Plus n'a pas.
  • Photo Pro : Le capteur de 48 Mpx reste une pépite pour les amateurs de clichés nets.
  • Puce A16 Bionic : Une puissance de calcul qui garantit encore de longues années de support.

⚠️ À prendre en compte

  • Connectique : Encore en port Lightning, contrairement à la génération 15.
  • Poids : L'acier inoxydable est plus lourd en main que l'aluminium.

L'offre Certideal : 30 mois de garantie pour une sérénité totale

L'offre actuelle sur l'iPhone 14 Pro chez Certideal sort du lot, car elle donne vraiment confiance. Contrairement aux standards du marché, vous bénéficiez ici de 30 mois de garantie, soit deux ans et demi de couverture. 

C'est une sécurité rare pour du reconditionné, d'autant que le processus est intégralement réalisé en France avec des produits sourcés en direct.

Si vous hésitez encore, l'enseigne propose 30 jours de retour possible. Cela vous laisse le temps de tester l'autonomie et l'état général de l'appareil sans prendre de risque. 

ModèleiPhone 14 Pro
Garantie30 mois (Exclusivité Certideal)
Délai de retour30 jours
OrigineReconditionné en France

L'analyse de la rédaction : L'iPhone 14 Pro offre les meilleures technologies d'affichage et une puissance de feu intacte, tout en bénéficiant de garanties solides chez Certideal.

Pour s'offrir un iPhone Pro sans vider son compte en banque, ce modèle est l'un des meilleurs rapports entre prix, technologie et durée de vie.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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