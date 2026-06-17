iPhone 14 Pro reconditionné : avec 30 mois de garanties, c'est notre recommandation du moment

L'iPhone 14 Pro ne figure peut-être pas parmi les smartphones reconditionnés les plus vendus en 2025 et pourtant, c'est notre recommandation du moment. Selon une étude ce que les consommateurs veulent, c'est de la puissance, un module photo puissant, et surtout, de la durabilité !

Tout ça, l'iPhone 14 Pro le propose !

Un reconditionnement 100 % français et 30 mois de garantie

La force de cette offre ne réside pas uniquement dans la fiche technique du téléphone, mais dans l'expertise technique qui l'accompagne. Contrairement aux places de marché qui confient la préparation à des vendeurs tiers, CertiDeal prend entièrement en charge l'appareil au sein de ses propres ateliers en France.

Chaque exemplaire subit une batterie de tests rigoureux pour valider l'état de l'écran, des capteurs photo et des composants internes.

Preuve de sa confiance absolue dans son processus technique, le reconditionneur assortit cet iPhone 14 Pro d’une garantie commerciale de 30 mois, soit une période de couverture supérieure au neuf.

Pour comprendre d'où vient cette obsession de qualité dont fait preuve le reconditionneur, n'hésitez pas à découvrir notre interview exclusive où la cofondatrice, Laure Cohen, nous ouvre les portes de CertiDeal.

Vous avez 30 jours pour l'essayer

Pour éliminer les doutes inhérents à un achat à distance, et a fortiori, du reconditionné, l'enseigne met en place une période d'essai de 30 jours pour changer d'avis si le smartphone que vous recevez ne vous convient pas.

C'est simple, si l'appareil ne répond pas pleinement à vos attentes durant ce premier mois d'utilisation quotidienne, vous pouvez le retourner pour obtenir un remboursement.

Avantages de l'offre Garanties et services CertiDeal Lieu technique Diagnostic et reconditionnement intégralement réalisés en France Garantie commerciale 30 mois de couverture (pièces et main-d'œuvre) Compatibilité réseau Débloqué d'usine pour tous les opérateurs (5G ready) Droit à l'erreur 30 jours d'essai pour tester le smartphone chez vous État de la batterie Garantie supérieure à 80 % (options batterie neuve disponibles)

Pourquoi choisir l'iPhone 14 Pro aujourd'hui ?

Équipé de la puce A16 Bionic et d'un superbe écran de 6,1 pouces (donc plutôt petit), l'appareil conserve une vraie cohérence avec son temps. Son triple capteur photo de 48 mégapixels et le mode Action pour les vidéos en font un outil multimédia redoutable.

Pour confronter ce tarif aux autres opportunités de la toile ou surveiller l'évolution des prix, notre comparateur de smartphones reconditionnés reste à votre entière disposition.

Pour élargir votre horizon et découvrir l'ensemble des générations disponibles à la vente, vous pouvez également consulter le catalogue complet des smartphones Apple.