iPhone 14 reconditionné en France : jusqu’à ce soir seulement, tout le site CertiDeal est à -30 €

L’iPhone 14 est sorti en 2022, ce qui permet de le trouver affiché à 341,99 € en reconditionné chez CertiDeal !

En sachant que le prix de référence de ce smartphone est encore de 869,00 €, nous sommes sur 61 % d’économies. Pour un iPhone qui reçoit encore les mises à jour iOS, c'est un très bon plan, car cela veut dire que vous pourrez le garder plusieurs années.

Pourquoi l’iPhone 14 reste un bon choix en 2026 ?

Si vous hésitez avant de passer au reconditionné, n'hésitez pas à lire notre guide sur comment bien choisir son smartphone reconditionné pour comprendre les critères à prendre en compte.

Toujours est-il que, l’iPhone 14 se démarque par deux points importants, un format très simple à utiliser et une polyvalence toujours au niveau en 2026.

Pour beaucoup d’utilisateurs, c’est un iPhone « pratique », avec un bon écran, une expérience iOS très, un bloc photo fiable et une durée de vie qui sera confortable sur plusieurs années.

Le reconditionné a aussi un intérêt évident si vous voulez limiter l’impact de votre achat, comme on l’explique dans notre dossier sur l’impact environnemental des smartphones.

N'hésitez pas à utiliser notre comparateur pour comparer l'iPhone 14 avec les iPhone disponibles.

✅ Points forts Prix très bas pour un iPhone encore actuel

Reconditionné en France, garanti 30 mois

Satisfait ou remboursé 30 jours, expédition en 48 h ☑️ À prendre en compte La couleur peut être « surprise » selon la page

Le grade esthétique et la batterie se choisissent

Accessoires variables, câble de charge inclus

Que vaut l’offre CertiDeal avec la remise du jour ?

L’offre est intéressante pour une raison simple, elle cumule des garanties rassurantes et un prix agressif. Vous avez 30 mois de garantie, 30 jours pour changer d’avis, un iPhone débloqué tous opérateurs et un reconditionnement réalisé en France.

Le paiement peut se faire en 2x, 3x ou 24x selon les solutions proposées, avec même la possibilité de payer en 4 fois sans frais via PayPal.

Côté réassurance, la page met en avant une note de 4,6/5 sur 1 660 avis, ainsi qu’un indicateur de popularité avec 2 127 achats sur les 7 derniers jours. C’est du tout bon !

Notre avis : À 341,99 € avec garantie 30 mois, retours 30 jours et expédition en 48 h, l’iPhone 14 est un choix très rassurant et un vrai investissement sur le long terme en reconditionné. La remise de 30 € annoncée jusqu’à ce soir peut faire la différence, surtout si vous aviez déjà ce modèle en ligne de mire.