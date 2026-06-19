iPhone 15 Plus : une décote absolue pour un iPhone injustement oublié

Si la baisse de valeur d'un smartphone est souvent perçue comme un inconvénient pour les vendeurs, c'est à l'inverse une excellente situation pour les acheteurs ! Si vous cherchez à acquérir un grand écran Apple, les dernières données du baromètre annuel Easy Cash apportent une très bonne nouvelle :

L'iPhone 15 Plus a enregistré la décote la plus spectaculaire, devenant ainsi le modèle le plus avantageux à acheter en reconditionné.

On s'imagine souvent que la cote des appareils frappés de la pomme demeure inaccessible, protégée par une valeur refuge constante. C'est oublier un peu vite que le secteur très dynamique du smartphone reconditionné crée de réels avantages de prix sur les modèles injustement boudés par la masse ou coincés entre deux générations.

Pour les consommateurs avisés, ce désamour temporaire du marché se transforme instantanément en une très bonne affaire pour s'offrir un modèle récent à un prix défiant toute concurrence.

iPhone 15 Plus : une décote énorme

Bien qu'il propose un grand confort visuel grâce à sa dalle grand format et une autonomie qui surclasse la majorité des téléphones du marché, les utilisateurs se sont rués vers les versions Pro ou les modèles de base plus compacts, laissant cette déclinaison de côté.

Ce manque d'intérêt de la part du grand public a provoqué une baisse de prix historique dont profitent directement les futurs acquéreurs aujourd'hui.

Opter pour l'iPhone 15 Plus aujourd'hui permet de s'équiper d'un appareil pensé pour durer. Doté d'une connectique USB-C moderne et d'un processeur ultra-performant capable de faire tourner toutes les applications exigeantes, il offre une expérience haut de gamme pour un coût enfin amorti.

✅ Pourquoi craquer maintenant Prix cassé : La décote massive s'est répercutée à l'avantage exclusif des acheteurs sur le marché du reconditionné.

La décote massive s'est répercutée à l'avantage exclusif des acheteurs sur le marché du reconditionné. Écran géant : Un confort d'affichage identique aux modèles Pro Max pour une fraction de leur tarif habituel.

Un confort d'affichage identique aux modèles Pro Max pour une fraction de leur tarif habituel. Autonomie : L'un des iPhone les plus endurants jamais conçus, idéal pour un usage intensif au quotidien. ⚠️ À prendre en compte Revente future : Si vous cherchez un placement à court terme, sachez que sa valeur continuera de baisser plus vite que la moyenne.

Si vous cherchez un placement à court terme, sachez que sa valeur continuera de baisser plus vite que la moyenne. Taux de rafraîchissement : Son écran reste cadencé à 60 Hz, une fluidité moindre par rapport aux dalles ProMotion des versions Pro.

L'offre CertiDeal permet d'arriver à la sérénité du reconditionnement français

Chez CertiDeal l'appareil est testé sous tous les angles, remis en parfait état de marche et s'accompagne d'une garantie exceptionnelle de 30 mois.

Pour sécuriser l'achat, la plateforme permet également de retourner le smartphone gratuitement sous 30 jours si vous changez d'avis.

Le grand avantage de CertiDeal réside également dans son processus très transparent, les smartphones sont récupérés sur le territoire et entièrement remis à neuf dans leurs ateliers situés en Île-de-France. Un circuit court qui garantit une traçabilité totale pour une démarche d'achat à la fois éthique, économique et rassurante.