iPhone 16e : ce modèle reconditionné passe sous les 550 € jusqu’à ce soir

À mesure que les prix des smartphones haut de gamme grimpent, le reconditionné devient l'alternative la plus prisée pour économiser. En ce moment, l’iPhone 16e reconditionné en France est proposé à 549,99 €, avec une livraison avant Noël et une garantie longue durée.

Rémi Deschamps - publié le 17/12/2025 à 17h45
L'iPhone 16e pour Noël
 

Un iPhone récent, sans le prix du neuf

L’iPhone 16e reprend l’essentiel de l’expérience iPhone iOS avec son interface réactive, une excellente optimisation logicielle et une compatibilité totale avec l’écosystème Apple.

Dans cette version reconditionnée, l’appareil est 100 % fonctionnel, débloqué tous opérateurs et compatible eSIM, ce qui facilite encore plus la mise en service, notamment pour ceux qui changent souvent de forfait ou voyagent.

À 549,99 €, l’iPhone 16e est une alternative très intéressante au neuf, avec des garanties souvent absentes des offres classiques.

Pourquoi le reconditionné fait sens sur ce modèle

Acheter un iPhone reconditionné permet évidemment de réduire fortement la facture tout en conservant un appareil encore parfaitement suivi par Apple. Et encore, chez CertiDeal, les iPhone sont reconditionnés en France, testés et contrôlés avant expédition, avec une attention particulière portée à la batterie et aux composants essentiels.

 

L’offre inclut une garantie de 30 mois, l’une des plus longues du marché, ainsi que 30 jours pour changer d’avis. L’expédition en 48 heures et la livraison garantie avant Noël en font également une option plus qu'intéressante pour un cadeau de dernière minute !

Pour situer ce modèle face aux autres alternatives disponibles, vous pouvez utiliser notre comparateur de smartphones reconditionnés ou consulter l’ensemble des mobiles Apple actuellement proposés.

Une offre cohérente pour passer à l’iPhone sans compromis

À moins de 550 €, cet iPhone 16e reconditionné est fiable, avec longévité logicielle, confort d’utilisation et tranquillité d’esprit grâce à une garantie étendue. Une proposition équilibrée que nous conseillons pour celles et ceux qui veulent un iPhone récent, sans payer le prix fort du neuf.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
