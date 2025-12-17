Les meilleurs smartphones haut de gamme à offrir (ou s'offrir) pour Noël 2025

Dans un premier temps, le design est un peu l’affaire de chacun. Sachez que le Samsung Galaxy S25 Ultra adopte un châssis robuste en titane avec un profil légèrement incurvé aux bords et une façade en verre Gorilla Glass extrêmement résistante, disponible dans des teintes raffinées comme titane gris ou noir. À l’arrière, les modules photo sont parfaitement organisés dans un esprit épuré.

Par contraste, l’Apple iPhone 17 propose un cadre en aluminium aux profils arrondis et doux au toucher, avec une disposition des caméras arrière intégrée dans un « camera bump » horizontal élégant, ce qui donne une esthétique plus minimaliste et reconnaissable. Le Google Pixel 10 Pro, pour sa part, conserve l’ADN des Pixel avec un dos en verre et une barre horizontale dédiée aux optiques, conférant à la fois symétrie et une certaine unité à la configuration des capteurs photo. S’agissant des dimensions et du confort de prise en main, le Pixel 10 Pro se situe comme le plus compact des trois, alors que le Galaxy S25 Ultra domine en taille tout en restant raisonnable pour un appareil haut de gamme.

En revanche, en termes de poids, le Pixel 10 Pro est plus lourd que le Galaxy S25 Ultra, tandis que l’iPhone 17, un peu plus petit, se situe entre les deux. Tous trois bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière dans des conditions normales, ce qui constitue une protection bienvenue dans un usage quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de puissance, ces trois smartphones haut de gamme se distinguent également avec des solutions techniques très avancées. Ainsi, le Samsung Galaxy S25 Ultra repose sur une plateforme Qualcomm Snapdragon 8 Elite spécialement optimisée pour la série Galaxy, associée à 12 Go de mémoire vive et à des configurations de stockage interne allant jusqu’à 1 To.

Cette combinaison lui permet de répondre sans difficulté aux usages les plus exigeants tels que le jeu intensif, le multitâche poussé ou le traitement de contenus lourds.

À ses côtés, le Google Pixel 10 Pro embarque le processeur Google Tensor G5, souvent accompagné de 16 Go de RAM et d’options de stockage jusqu’à 1 To, ce qui confère à l’appareil un très bon équilibre entre calculs liés à l’intelligence artificielle et performances générales. Enfin, l’Apple iPhone 17 est animé par la puce A19 Pro, réputée pour son efficience énergétique et sa puissance brute dans un cadre iOS parfaitement optimisé. Il est proposé avec des configurations de mémoire interne allant de 256 Go à 2 To, et 12 Go de RAM selon les versions. Contrairement à certains concurrents Android, aucun des trois n’offre d’extension via carte micro-SD, ce qui rend le choix de la capacité interne d’autant plus important à l’achat.

En matière d’affichage, le Galaxy S25 Ultra s’appuie sur une dalle Dynamic LTPO AMOLED de 6,9 pouces avec une fréquence de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz et une résolution très élevée, offrant une luminosité de pointe pouvant atteindre 2600 nits, idéale pour la lecture en plein soleil ou des contenus HDR détaillés.

L’iPhone 17, quant à lui, embarque un écran Super Retina XDR OLED d’environ 6,3 pouces avec ProMotion à 120 Hz et une luminosité maximale également très élevée, offrant des couleurs riches et une fluidité de défilement remarquable. Le Pixel 10 Pro, pour sa part, est doté d’un écran LTPO OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une excellente densité de pixels, accompagnant parfaitement les fonctionnalités IA du système.

En comparant ces trois écrans, si l’on recherche la taille et la luminosité maximale, le Galaxy S25 Ultra se place en tête ; pour une expérience OLED équilibrée avec une forte intégration logicielle, l’iPhone 17 est très convaincant. Enfin, le Pixel 10 Pro se distingue par sa qualité d’affichage légèrement plus fine et son intégration fluide de contenus multimédias.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du point de vue photographique, ces trois smartphones incarnent des approches différentes mais toutes très ambitieuses. Le Samsung Galaxy S25 Ultra propose un module photo particulièrement complet avec un capteur principal de 200 mégapixels épaulé par des capteurs secondaires dédiés à l’ultra grand-angle et au zoom optique, tous orchestrés pour capturer des images riches en informations quel que soit le scénario de prise de vue. À l’avant, un capteur selfie de résolution élevée assure des portraits nets et détaillés.

Le Google Pixel 10 Pro se distingue également par un ensemble triple capteur très performant, avec des focales conçues pour profiter au maximum des algorithmes de traitement d’image de Google, dont la finesse du rendu en basse lumière et la fidélité des couleurs sont des atouts majeurs.

Quant à l’Apple iPhone 17, il s’appuie sur un ensemble de capteurs bien calibrés accompagnés de technologies logicielles avancées comme la photographie computationnelle et des modes spécifiques pour les portraits ou les scènes en mouvement.

Sur le plan de la connectivité, tous trois supportent les normes modernes telles que la 5G, Wi-Fi 7 pour les modèles Android haut de gamme, ainsi que Bluetooth et NFC pour les paiements sans contact et les échanges rapides de données.

Les lecteurs d’empreintes digitales sont intégrés sous l’écran pour les modèles Android, ce qui facilite un accès sécurisé sans compromettre le design. Le modèle Apple mise sur la reconnaissance faciale.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie et les technologies de recharge constituent des éléments déterminants pour l’usage quotidien, et sur ce terrain les trois modèles se démarquent avec des choix différents. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est équipé d’une batterie de grande capacité autour de 5000 mAh qui permet de tenir aisément une journée complète, voire davantage selon l’intensité d’utilisation, tout en supportant la recharge filaire rapide, la recharge sans fil et même la recharge sans fil inversée pour alimenter des accessoires tels que des écouteurs ou une montre connectée.

L’Apple iPhone 17, bien que doté d’une batterie généralement un peu plus modeste en capacité brute par rapport à certains concurrents Android, bénéficie d’une optimisation logicielle fine qui lui assure une autonomie solide dans l’usage quotidien et une recharge compatible avec les standards MagSafe ainsi que la recharge filaire rapide.

Enfin, le Google Pixel 10 Pro offre lui aussi une autonomie compétitive, portée par l’efficacité énergétique de ses composants et une gestion logicielle intelligente, ainsi que des technologies de recharge sans fil compatibles Qi2 et recharge filaire efficace. Ainsi, si le Galaxy S25 Ultra peut proposer l’autonomie la plus généreuse en valeurs absolues, l’iPhone 17 et le Pixel 10 Pro compensent par une optimisation logicielle qui maximise l’usage de leur batterie pour tenir toute une journée dans la plupart des scénarios usuels.

