Fuite des rendus des futurs smartphones Huawei Nova 15, ce que l’on peut en attendre

La série Nova 15 comprendrait trois smartphones : le Nova 15, le Nova 15 Pro et le Nova 15 Ultra. Huawei aurait confirmé un événement de lancement en Chine pour le 22 décembre 2025 à 14h30, tandis que plusieurs sources évoquent un calendrier en trois temps : teasers le 15 décembre, présentation le 22 et ouverture des ventes le 28.



Si on en croit les images publiées sur la toile, le design des versions Pro et Ultra adopterait un nouveau module photo rectangulaire au dos, avec une organisation en double anneau et un flash séparé, marquant une certaine rupture avec la génération Nova 14.

Le Nova 15 « standard » conserverait un gabarit plus compact avec un écran de 6,7 pouces, tandis que les modèles supérieurs afficheraient des diagonales plus généreuses. La série Nova 15 serait pensée pour occuper le segment intermédiaire avec un positionnement plus abordable que les séries Mate ou P, tout en intégrant certaines technologies héritées du haut de gamme.

Huawei Nova 15 Pro

Des écrans OLED 120 Hz et un accent sur la fluidité

Le Nova 15 pourrait être équipé d’une dalle OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1084 x 2412 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Des fiches techniques non officielles évoqueraient un affichage 10 bits avec environ un milliard de couleurs et une compatibilité HDR, ce qui placerait ce modèle dans la moyenne haute de ce segment. À en croire les rumeurs, Huawei miserait sur cette configuration pour offrir une expérience visuelle fluide pour le jeu, la vidéo et la navigation quotidienne.

Les Nova 15 Pro et Ultra adopteraient des écrans OLED LTPO en définition 1.5K, avec une gestion adaptative de la fréquence de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz. Cette technologie permettrait, selon le fabricant, de réduire la consommation énergétique en ajustant automatiquement le rafraîchissement à l’usage réel, comme la lecture d’articles, la vidéo ou le défilement sur les réseaux sociaux.

Sur le marché, plusieurs concurrents de milieu de gamme se contentent encore de dalles OLED ou AMOLED 120 Hz sans LTPO, ce qui placerait les modèles Pro et Ultra de la série Nova 15 parmi les smartphones les plus avancées en matière d’affichage dans cette catégorie.

Huawei Nova 15 Ultra

Un bloc photo orienté vers le zoom et la couleur

Sur le plan photographique, les fuites indiqueraient que les Nova 15 Pro et Ultra intégreraient un triple module arrière s’appuyant sur un capteur principal de 50 mégapixels. Le Pro pourrait bénéficier d’un téléobjectif périscope de 50 mégapixels, afin d’offrir un zoom optique significatif tout en conservant une épaisseur maîtrisée.

Le troisième capteur servirait à l’ultra grand-angle ou à la macro, complété par un flash LED placé dans une zone distincte du module principal.

Le Nova 15 Ultra irait plus loin notamment avec l’intégration d’un capteur multispectral et de la technologie Red Maple, déjà évoquée sur d’autres produits Huawei. Ce dispositif, qui reposerait sur un canal multispectral de faible définition, aurait pour objectif d’améliorer la précision des couleurs et le rendu en basse lumière en analysant plus finement la scène.

Par rapport à d’autres smartphones milieu de gamme, souvent limités à un capteur principal et un ultra grand-angle classiques, cette combinaison avec périscope et capteur multispectral placerait résolument le Nova 15 Ultra au niveau de modèles habituellement plus onéreux en matière de photo.

À l’avant, plusieurs sources indiqueraient que la série pourrait reprendre l’approche de la gamme Nova 14, avec un capteur principal de 50 mégapixels pour les selfies, et même un duo 50 + 8 mégapixels sur les modèles supérieurs. Dans cette catégorie de prix, là encore, une telle définition pour la caméra frontale resterait encore peu répandue, la plupart des concurrents se contentant de 16 à 32 mégapixels.

Huawei Nova 15

Puce Kirin 8000, autonomie et HarmonyOS

Pour l’ensemble de la série, Huawei utiliserait a priori une puce Kirin de la famille 8, avec le Kirin 8000 souvent cité pour les modèles Nova 15. D’après des bases de données de benchmarks, ce processeur gravé en 7 nm offrirait des performances supérieures au Snapdragon 778G, notamment en multicœur, tout en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique. Cette puce intégrerait aussi des capacités d’IA orientées vers la l’optimisation des photos, la reconnaissance de scène et certaines fonctions d’optimisation système.

Côté batterie, le Nova 15 pourrait embarquer un accumulateur d’environ 5500 mAh, alors que des rumeurs sur les modèles supérieurs avanceraient des capacités proches de 5700 à 6000 mAh selon les variantes.

Des fiches non officielles mentionneraient une charge filaire rapide pouvant atteindre 100 W pour certains modèles, ce qui le placerait au niveau des meilleures offres de la concurrence sur ce point.

Sur le plan logiciel, la série Nova 15 tournerait sous HarmonyOS 5.x, la version la plus récente du système maison de Huawei destinée au marché chinois. Ce système continuerait à mettre l’accent sur l’intégration avec l’écosystème de la marque, incluant tablettes, PC et objets connectés. À l’international, la disponibilité resterait incertaine, compte tenu des limitations persistantes autour des services Google sur les smartphones de la marque.

Disponibilité et prix

Huawei aurait déjà officialisé la date de lancement chinois de la série Nova 15 au 22 décembre 2025. Une commercialisation plus large au cours de 2026, notamment sur certains marchés d’Asie et éventuellement d’Europe, resterait possible mais non confirmée à ce stade.

