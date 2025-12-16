Notre sélection des smartphones récents dont les promos font sensation pour Noël

Dans un premier temps, il est essentiel de comparer l’esthétique et la conception physique des appareils. Ainsi, le Samsung Galaxy S25 adopte un design élégant avec un profil plat et des coins arrondis, une façade protégée par du verre Gorilla Glass Victus 2 et un châssis en aluminium, disponible en plusieurs couleurs comme Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red ou Blue-Black. Sa disposition des capteurs photo à l’arrière est organisée en un module vertical discret, mettant en avant son triple système principal avec un objectif grand-angle, un ultra-grand-angle et un téléobjectif.

Le Google Pixel 9a affiche pour sa part un style plus minimaliste avec un dos lisse et une unité caméras intégrée discrètement, sans barre saillante, ce qui fait qu’il arbore un look uniforme. Il est disponible dans des teintes sobres comme noir, violet, porcelaine ou iris plus doux, et présente un corps de profil plus épais que ses concurrents sans sacrifier son élégance.

Enfin, le Xiaomi 15T Pro mise, pour sa part, sur une esthétique résolument moderne avec un dos en fibre de verre ou verre et un cadre métallique, accompagné d’un grand bloc photo carré qui attire immédiatement l’œil. Les côtés plats confèrent une sensation contemporaine, et des coloris tels que noir, gris ou mocha gold sont proposés. En termes de dimensions, le Pixel 9a se positionne comme le modèle le plus compact et le plus léger, tandis que le Xiaomi 15T Pro est le plus grand et le plus lourd.

Tous trois sont certifiés contre l’eau et la poussière avec la norme IP68, garantissant une résistance à une immersion temporaire à faible profondeur et offrant une sérénité accrue dans un usage quotidien.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance brute, ces trois smartphones se distinguent nettement les uns des autres. D’un côté, le Samsung Galaxy S25 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, associé à 12 Go de mémoire vive, et propose plusieurs capacités de stockage interne allant jusqu’à 512 Go avec technologie UFS 4.0. Il ne dispose pas d’emplacement pour carte micro-SD, ce qui fait qu’il est nécessaire de bien choisir la capacité interne dès l’achat.

Le Xiaomi 15T Pro, de son côté, intègre la puce MediaTek Dimensity 9400+ avec également 12 Go de RAM et des configurations de stockage pouvant atteindre 1 To, toujours sans extension possible via micro-SD, mais compensant par une mémoire interne généreuse.

Enfin, le Google Pixel 9a repose sur la plateforme Google Tensor G4 accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage interne, également non extensible. Si l’on classe ces mobiles par puissance, le Galaxy S25 se trouve en tête sur les tâches les plus exigeantes en traitement processeur et graphique, suivi de très près par le Xiaomi 15T Pro qui bénéficie d’une optimisation remarquable dans les jeux et le multitâche grâce à sa puce Dimensity plus récente que la moyenne des puces de sa classe.

Enfin, le Pixel 9a, bien que performant pour l’usage quotidien et les fonctions d’IA, se positionne en retrait en termes de performances pures.

En ce qui concerne l’écran, le Galaxy S25 propose une dalle Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,2 pouces avec un rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale très élevée, ce qui assure une excellente lisibilité en plein soleil. Le Xiaomi 15T Pro offre une grande dalle AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz plus fluide pour les animations et les jeux rapides.

Enfin, le Pixel 9a est équipé d’un écran OLED de 6,3 pouces avec une fréquence adaptative entre 60 Hz et 120 Hz, fournissant de bons résultats pour les contenus multimédias. Sur le plan de la qualité d’affichage, la hiérarchie est la suivante : le Xiaomi 15T Pro se démarque pour les utilisateurs qui privilégient la fluidité et la taille, suivi du Galaxy S25 pour l’équilibre entre performance et densité de pixels, et enfin le Pixel 9a avec une expérience OLED bien calibrée mais légèrement moins immersive.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

S’agissant de la photographie, les trois smartphones comparés dans cet article adoptent des philosophies sensiblement différentes, tant dans la composition de leurs modules que dans le rendu final des images. Ainsi, le Samsung Galaxy S25 embarque un triple capteur arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels destiné aux prises de vue standards, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels pour les paysages et scènes larges, ainsi que d’un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique dédié. À l’avant, un capteur selfie de 12 mégapixels est intégré dans un poinçon discret.

Le Google Pixel 9a fait le choix d’une configuration plus simple, mais très optimisée par le traitement logiciel. Il associe un capteur principal de 64 mégapixels à un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, complétés par un capteur frontal de 13 mégapixels pour les autoportraits et la visioconférence.

Le Xiaomi 15T Pro, quant à lui, se montre plus ambitieux sur le papier avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels dédié au zoom optique et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, tandis que la caméra frontale atteint 32 mégapixels.

En matière de connectivité, ces trois modèles répondent aux standards actuels, tout en présentant quelques nuances. Le Samsung Galaxy S25 est compatible avec le Wi-Fi 7, la 5G, le Bluetooth de dernière génération et ne propose pas de prise audio jack. Il dispose en revanche d’un lecteur d’empreintes digitales placé sous l’écran, particulièrement discret à l’usage.

Le Google Pixel 9a se contente du Wi-Fi 6E, mais assure lui aussi la compatibilité 5G et le Bluetooth récent, sans prise jack également. Son capteur d’empreintes est intégré sous l’écran, ce qui facilite le déverrouillage à une main.

Le Xiaomi 15T Pro va plus loin en proposant également le Wi-Fi 7, la 5G et le Bluetooth avancé, tout en ajoutant un émetteur infrarouge, pratique pour contrôler certains appareils domestiques. Là encore, aucune prise jack n’est présente, et le lecteur d’empreintes est placé sous l’écran. Ainsi, le Xiaomi et le Samsung se montrent plus complets sur le plan technique, tandis que le Pixel reste suffisant pour la majorité des usages quotidiens.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, la question de l’autonomie constitue un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs, et les différences entre ces trois smartphones sont notables. Le Samsung Galaxy S25 intègre une batterie d’environ 4000 mAh, une capacité relativement modeste au regard du marché actuel, mais compensée par une excellente optimisation logicielle.

En usage mixte, il peut ainsi tenir une journée complète sans difficulté, voire davantage pour des usages modérés. Il supporte la recharge filaire rapide à 25 watts, ainsi que la recharge sans fil à 15 watts, sans oublier la recharge sans fil inversée pour alimenter des accessoires compatibles.

Le Google Pixel 9a dispose d’une batterie plus généreuse de 4500 mAh, ce qui lui permet, dans de nombreux cas, de dépasser une journée et demie d’utilisation. En revanche, la recharge se montre plus lente, avec une puissance filaire limitée à environ 18 watts, et une recharge sans fil plus modeste, ce qui peut allonger sensiblement les temps de charge.



Le Xiaomi 15T Pro se distingue clairement dans ce domaine avec une batterie d’environ 5000 mAh, offrant potentiellement la meilleure autonomie du trio, bien que celle-ci dépende fortement des usages, notamment de l’écran très lumineux et de la fréquence élevée. Il prend en charge une recharge filaire très rapide à 120 watts, permettant de récupérer une charge complète en un temps réduit, ainsi qu’une recharge sans fil rapide.

En définitive, le Xiaomi 15T Pro apparaît comme le plus endurant et le plus rapide à recharger, suivi du Pixel 9a pour son équilibre, tandis que le Galaxy S25 privilégie la polyvalence et les fonctionnalités annexes.

