Les iPhone 17 seront officiellement présentés le 9 septembre 2025

Après une rumeur qui voulait qu’Apple présente ses nouveaux iPhone 17 le 9 septembre prochain, c’est maintenant confirmé par la marque elle-même. En effet, la firme à la pomme envoie déjà ses invitations officielles à la presse, confirmant la date et l’enjeu de ce rendez-vous de la rentrée. Tim Cook a même publié un message sur le réseau social X.

La keynote sera donc l’occasion non seulement de présenter la nouvelle génération d’iPhone, mais également de revoir l’approche des montres connectées et écouteurs sans fil.

En parallèle, la société annonce l’arrivée de la nouvelle version d’iOS, attendue sous le nom d’iOS 19 ou iOS 26 selon les sources, accompagnée de watchOS 26 pour les montres. Ces systèmes d’exploitation mettent l’accent sur l’intelligence artificielle, promettant une expérience utilisateur plus personnalisée, notamment via Siri et des retouches photo automatiques.

iPhone 17 : design revisité et révolution des formats

Apple renouvellerait en profondeur sa gamme iPhone avec quatre modèles : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. L’iPhone 17 Air attirera l’attention comme le modèle le plus fin jamais proposé, visant à concurrencer frontalement le Galaxy S25 Edge de Samsung.

Pour le modèle Air, le constructeur aurait choisi un écran OLED de 6,6 pouces à fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, puce A19, 12 Go de RAM et caméra principale 48 mégapixels. À noter, ce smartphone ferait le pari d’une recharge MagSafe et d’un transfert de données pleinement sans fil grâce au Wi-Fi 7 et une puce 5G développée par Apple, abandonnant le port USB-C au profit de l’innovation technologique.

Sur les modèles Pro et Pro Max, le module photo adopterait une disposition horizontale avec un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique jusqu’à 10x et la possibilité d’enregistrer de la vidéo en 8K. La puce A19 Pro promettrait des performances énergétiques accrues, tandis que le capteur principal grimpe à 48 mégapixels, s’alignant ainsi sur les standards élevés du moment.

Le choix de coloris pour toute la gamme serait assez vaste : noir, blanc, gris, bleu clair, vert et violet, alors que l’iPhone 17 Air bénéficierait d’une finition or exclusive. Nous verrons le 9 septembre prochain si ces rumeurs se confirment et à quel prix seront proposés les nouveaux smartphones d’Apple.