iPhone 17 : Apple se prépare à dévoiler sa nouvelle gamme le 9 septembre selon une invitation mystérieuse

Arborant le mystérieux slogan « Futurebound » et des teintes cuivrées, ce visuel annonce un Apple Event prévu pour le 9 septembre 2025 au Steve Jobs Theater de Cupertino. Bien que l'authenticité de cette invitation reste à confirmer, elle s'inscrit parfaitement dans le calendrier traditionnel d'Apple qui organise habituellement ses keynote iPhone lors de la deuxième semaine de septembre.

L'image, initialement publiée sur X par un compte récemment créé puis rapidement supprimé, présente un design minimaliste caractéristique des communications officielles d'Apple. Les tons orange et cuivre utilisés correspondent par ailleurs aux rumeurs persistantes concernant les nouvelles couleurs envisagées pour les modèles Pro de cette génération.

Si cette date se confirme, elle respecterait le rythme habituel de la marque avec une commercialisation probable dès le 19 septembre, soit une semaine après l'ouverture des précommandes.

Cette présentation pourrait être particulièrement intéressante puisque Apple devrait y dévoiler non seulement sa nouvelle gamme d'iPhone, mais également l'Apple Watch Series 11 et possiblement les nouveaux écouteurs.

Une gamme renouvelée avec l'iPhone 17 Air

La série iPhone 17 devrait voir arriver l'introduction d'un modèle inédit : l'iPhone 17 Air. Cette nouvelle référence vise à établir un record de finesse et de légèreté, positionnant Apple sur le segment des smartphones ultra-minces. L’idée est de concurrencer le Samsung Galaxy S25 Edge.

L'iPhone 17 Air devrait remplacer la gamme Plus dans la stratégie commerciale d'Apple, répondant ainsi à une demande croissante pour des appareils à la fois grand écran et ultra-portables.

La gamme complète comportera donc quatre références distinctes : l'iPhone 17 de base, l'iPhone 17 Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Chaque déclinaison bénéficiera néanmoins d'améliorations techniques substantielles par rapport à la génération précédente.