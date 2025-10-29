iPhone 17 : Black Friday en avance avec ce prix inédit qui le fait chuter de plus de 100€

L’iPhone 17, c'est un peu le Graal du marché smartphone (jusqu'à l'arrivée du prochain), et comme il vient tout juste de sortir, chaque promo est scrutée à la loupe. Eh bien, ça tombe à pic, car il est disponible dès maintenant avec une très belle réduction sur le site japonais Rakuten.

Pourquoi l'iPhone 17 est le meilleur choix de la nouvelle édition Apple ?

C'est simple, chaque année Apple nous sort 4 modèles, et un choix se fait. Or, l'iPhone 17 le meilleur smartphone standard depuis longtemps chez Apple est d'après certains spécialistes, et nous partageons cet avis à la rédaction de LesMobiles, et cela grâce à deux nouveautés qui font la différence :

Son écran est enfin en 120 Hz (contre 60 Hz) Son espace de stockage est au minimum de 256 Go (contre 128 Go)

Ces deux agrémentations viennent adoucir la différence que nous pouvions trouver un peu artificielle entre l'iPhone 17 et 17 Pro. 120 Hz est un acquis, une base pour presque tous les smartphones de milieu de gamme chez les autres constructeurs.

Et ne pas proposer directement 256 Go obligeait à prendre un modèle plus cher, ou à s'abonner à un cloud.

Cela amélioré, il ne fait aucun doute que si vous avez une utilisation « casual » de votre smartphone, ce modèle standard est de loin le plus adapté aujourd'hui.

Quelle est la promo actuelle sur Rakuten pour l'iPhone 17 ?

Si vous êtes convaincu que l'iPhone 17 est pour vous, Rakuten propose actuellement l'un des meilleurs prix du marché.

Et avec le code RAKUTEN30, vous obtenez 30 € de réduction supplémentaire. Mais attention, celui-ci n'est valable que jusqu'à ce soir.

Sachez également qu'il vous est possible de payer en 3 fois sans frais via Klarna, ou 4 fois sans frais via PayPal. Il est même possible de financer votre achat en 10 fois avec FLOA, mais avec des frais cette fois-ci.

Évidemment, l'appareil est garanti pendant 2 ans, est neuf et livré rapidement !