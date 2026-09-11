iPhone 18 Pro : batterie, réparabilité, chutes… les petites lignes à connaître avant de précommander

Entre l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 18 Pro, la capacité de la batterie ne gagne que 68 mAh : elle passe donc de 3 988 à 4 056 mAh, soit environ +1,7 %.

Et pourtant, l'autonomie mesurée par le protocole européen montre une progression bien plus importante ! L'iPhone 17 Pro durait environ 47 heures par cycle de recharge, or son successeur atteint désormais 52 heures, soit cinq heures supplémentaires et une hausse de 10,6 % !

C'est sans doute le chiffre le plus intéressant de cette nouvelle fiche, mais la difficulté est que cette information ne nous permet pas de savoir si le gain vient de la nouvelle puce, de l'écran ou d'un autre composant. En revanche, les deux générations sont bien mesurées selon le même protocole standardisé, ce qui veut dire que ce gain d'autonomie est réel.

Eh oui, l'autonomie est donc loin de se résumer uniquement aux milliampères-heures, et plus que jamais les chiffres que nous obtenons ici le mettent en évidence.

Attention par ailleurs, les 52 heures évoquées par les chiffres de l'EPREL à l'origine des étiquettes énergétiques ne doivent pas non plus être comparées directement aux autonomies annoncées par Apple, car les deux entités n'ont pas la même façon de les calculer.

Sachez que sur LesMobiles, nous indiquons les principales notes et mesures issues de l'EPREL dans les fiches techniques de la plupart des smartphones que nous référençons : classe énergétique, autonomie, nombre de cycles de batterie, réparabilité ou encore résistance aux chutes.

Si ces indicateurs vous semblent encore un peu obscurs, notre dossier explique en détail comment lire l'étiquette énergétique d'un smartphone.

Toujours 1 000 cycles et au moins 180 chutes

Sur la longévité de la batterie, pas de changement. Apple indique au moins 1 000 cycles de charge et de décharge pour l'iPhone 18 Pro, comme pour le 17 Pro.

Dans le protocole européen, ce chiffre correspond au nombre de cycles supportés avant que la capacité utilisable de la batterie ne descende à 80 % de sa capacité nominale initiale.

Même constat pour la résistance physique. L'iPhone 18 Pro obtient une classe B au test réglementaire de chutes libres répétées, avec au moins 180 chutes sans défaillance. L'iPhone 17 Pro affichait exactement le même résultat. La résistance de l'écran aux rayures reste elle aussi fixée à 5 sur l'échelle de Mohs.

Ces 180 chutes ne promettent évidemment pas un iPhone indestructible. C'est le résultat d'un essai standardisé conçu pour tester tous les appareils dans les mêmes conditions.

Réparabilité : un petit progrès qui ne suffit pas à quitter la classe C

La réparabilité avance, mais à peine.

L'iPhone 18 Pro obtient 3,14/5, contre 3,04/5 pour l'iPhone 17 Pro. Les deux restent classés C.

Dans le détail, la note attribuée aux outils nécessaires passe de 2,05 à 2,55/5. Celle concernant la profondeur de désassemblage évolue plus timidement, de 2,65 à 2,75/5. La disponibilité des pièces détachées reste notée 4/5 et les informations de réparation 5/5.

Un autre sous-score mérite le détour : 1/5 pour la durée des mises à jour logicielles.

Apple garantit pourtant une disponibilité minimale de cinq ans pour les mises à jour de sécurité, les correctifs et les nouvelles fonctions du système d'exploitation. Mais dans le barème européen, cinq ans correspondent au premier niveau. Six ans donnent 3/5 et sept ans ou plus 5/5.

À noter que ces cinq années ne commencent pas le jour où l'iPhone arrive en magasin. Le règlement européen les compte à partir de la fin de mise sur le marché du modèle. Il serait donc faux d'en déduire qu'Apple arrêtera de mettre à jour l'iPhone 18 Pro seulement cinq ans après sa sortie.

iPhone 18 Pro : avantages et limites selon l'étiquette européenne

✅ Les avantages 52 heures d'autonomie normalisée , contre 47 heures pour l'iPhone 17 Pro.

, contre 47 heures pour l'iPhone 17 Pro. +10,6 % d'autonomie européenne pour seulement +1,7 % de capacité de batterie .

pour seulement . Au moins 1 000 cycles avant d'atteindre le seuil de 80 % de capacité.

avant d'atteindre le seuil de 80 % de capacité. Au moins 180 chutes sans défaillance lors du test réglementaire.

lors du test réglementaire. Disponibilité des pièces détachées notée 4/5 et informations de réparation à 5/5. ⚠️ Les limites La réparabilité reste moyenne avec 3,14/5 et une classe C .

. Le gain face à l'iPhone 17 Pro reste faible sur ce point : 3,04 → 3,14/5 .

. La résistance aux chutes, aux rayures et l'endurance de la batterie ne progressent pas officiellement face au modèle précédent.

La durée minimale garantie des mises à jour ne rapporte que 1/5 dans le barème européen.

Le verdict est donc assez simple. L'iPhone 18 Pro progresse sur l'autonomie, mais très peu sur la durabilité et la réparabilité. Si l'autonomie est votre priorité, le 18 Pro a donc un argument concret face au 17 Pro.